Kansas City Chief Travis Kelce überzeugt mit Schnauzer. GETTY IMAGES NORTH AMERICA/JASON

Es sind die drängenden Fragen der Zeit: Kann man den Klimawandel noch stoppen? Wie geht man gegen Inflation vor? Sind die Popgöttin Taylor Swift und der Footballer Travis Kelce fix zusammen?

Zumindest bei Frage drei zeichnet sich eine Antwort ab. Swift klatschte in der VIP-Loge des Arrowhead Stadium die Hände ans Plexiglas, als der Profi für die Kansas City Chiefs einen Touchdown erzielte. Später am Sonntag verließen die Turteltauben gemeinsam das Stadion. "Hi, wie geht’s?", soll sie zu ihm gesagt haben. Ein Satz wie eine Songzeile. Das Internet war elektrisiert. Kein Zweifel, love is in the air.

Travis Kelce mag hierzulande nur eingefleischten Footballfans ein Begriff sein, in den USA ist er ein gefeierter Superstar. In den Jahren 2020 und 2023 krönte sich der 33-jährige Passfänger mit den Chiefs zum Super-Bowl-Champion. Dem Klub sind Kelces Dienste in der aktuellen Saison rund zwölf Millionen Dollar wert. Kein Vergleich mit den Verdienstmöglichkeiten der gleichaltrigen Taylor Swift, aber wahre Liebe kennt keine sozialen Schranken.

Mutter Donna Kelce konnte sich nicht entscheiden. IMAGO/USA TODAY Network

Kelce wurde in Westlake im US-Bundesstaat Ohio geboren. Sein Bruder Jason ist ebenfalls Footballer, er spielt für die Philadelphia Eagles. Die beiden Äpfel fielen relativ weit vom Stamm. Der Vater arbeitete in der Stahlbranche, die Mutter als Bankangestellte. Als ihre beiden Söhne im Februar als Gegner um den NFL-Titel spielten, trug die Football-Mom ein zweigeteiltes Jersey mit den Farben beider Vereine. So geht Mutterliebe.

Mitunter greift auch Kelce zum Mikrofon. Bei den Feiern der Chiefs intonierte das Mannsbild mit den perfekt getrimmten Barthaaren mehrmals den Refrain von (You Gotta) Fight for Your Right (To Party). Textsicher und stimmgewaltig gab er die Hymne der Beastie Boys auch im Duett mit US-Moderator Jimmy Fallon in dessen Tonight Show wieder.

Es war nicht der erste Auftritt jenseits der Endzone. In der Datingshow Catching Kelce scheiterte der Sportler 2016 im Fernsehen auf der Suche nach der Liebe. Jetzt also der nächste Anlauf, diesmal auf konventionellerem Weg. Die Gerüchteküche um Kelce und Swift brodelt bereits länger. "Ich war enttäuscht, dass Taylor vor und nach den Auftritten nicht redet, weil sie ihre Stimme schonen muss", sagte der Profi unlängst.

Mittlerweile hat sich das Problem zumindest vorübergehend erledigt. Bis November pausiert Swift ihre The Eras Tour. Die Zeit für verbalen Austausch ist gekommen. (Philip Bauer, 26.9.2023)