Stimmen

Irene Fuhrmann (ÖFB-Teamchefin): "Es war ein sehr emotionaler Abend. Ich denke, wir haben heute Historisches erlebt. Ich möchte an alle Verantwortlichen ein großes Dankeschön richten. Wir haben so lange gekämpft für so einen Abend und deshalb tut mir die Niederlage für die Fans umso mehr leid. Es ist eine neue Zeitrechnung angebrochen. Wir müssen uns in Zukunft von Beginn an mehr zutrauen. Man hat heute gesehen, dass wir mittlerweile in der Lage sind, einen so starken Gegner wirklich auch phasenweise zu bespielen."

Sarah Puntigam (ÖFB-Spielerin): "Wir hatten unsere Chancen, gegen Frankreich muss man die paar halt nutzen. Es war aber eine richtig gute Leistung, speziell in der zweiten Halbzeit - da haben wir nichts zugelassen. Es tut richtig weh, aber ich bin auch stolz auf die Mannschaft."

Barbara Dunst (ÖFB-Spielerin): "Wir haben Frankreich sehr gechallenged vor dieser Rekordkulisse. Wir hätten uns einen Punkt verdient gehabt. Wir haben heute gesehen, dass in dieser sehr schweren Gruppe alles möglich ist. Wir sind eine Mannschaft, die lässt sich nicht unterkriegen, wir haben einen unglaublichen Teamspirit."

Laura Feiersinger (ÖFB-Spielerin): "Es ist ein Wahnsinn, was in den letzten Jahren weitergegangen ist. Es war das erste Mal, dass Frankreich gegen uns auf Zeit gespielt hat, das sagt schon alles. Wir waren heute so viel in deren Hälfte wie nie zuvor. Wir können extrem viel mitnehmen und das gibt uns Selbstvertrauen für die nächsten Spiele."