Nur Volkskanzler und solche, die das werden wollen, fürchten sich vor dem Fernsehstammtisch bei Puls 24. Beate Meinl-Reisinger von den Neos nahm auch die ziemlich insistierenden Stimmen aus dem Volke beim "Bürgerforum live" am Dienstagabend lachend bis gelassen. Nur eines hätte sie in Kolariks Luftburg im Wiener Prater schon gerne getan: "Ich würde so wahnsinnig gerne einen Gedanken zu Ende führen."

Würde auch gern mit 58 in Pension, das gehe sich aber nicht aus: Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger im Puls-24-Bürgerforum APA Tobias Steinmaurer

Mit 58 in Pension

Das mit dem ganzen Gedanken freilich mochte vor allem beim Fragen-Stakkato von Raphael, dem Außendienstmitarbeiter aus Niederösterreich, nicht so recht gelingen. Wie will die Neos-Chefin denn neun Milliarden gegenfinanzieren, die sie an Lohnnebenkosten senken will? Ausgabenseitig Gürtel enger schnallen, keine 40 Milliarden an Förderungen auszahlen wie in den vergangenen Jahren, und besonders gerne, vielleicht weil angenehm unkonkret und doch zukunftsfroh: "fiskalische Spielräume" schaffen! Und warum ist Raphael denn "so aufgeregt"?

Erfrischend offen sagt Meinl-Reisinger, während sie sich mit pinken Pensionsmodellen nicht nur Freunde macht: "Ich würde auch gerne mit 58 in Pension gehen, überhaupt keine Frage." Aber das gehe sich nun einmal nicht aus, wenn auch jüngere Menschen Chancen auf Pension haben sollen.

Strolz, ganz bei sich

Apropos Leben nach der Politik und dergleichen: Meinl-Reisingers Vorgänger Matthias Strolz macht ja inzwischen Musik, in seinem aktuellen Video zu "Life is A Comma" lässt er sich von einer Art Schamane im brennendem Sarg auf einen nächtlichen Fluss schubsen und fährt schließlich im knöchellangen Streifenstoff singend gen Himmel auf.

STROLZ & RAZELLI - LIFE IS A COMMA (Official Video 2023)

Aus dem Album "BACK TO EARTH" Tour Tickets: https://www.oeticket.com/artist/matthias-strolz/ Follow & Stream: Spotify: https://open.spotify.com/artist/4qf76ScF36MmmsaHoVw20v?si=pi2s0LHXSnOPOWkQxDq2rA&dd=1 Instagram: https://www.instagram.com/matstrolz/ Faceboo KURT RAZELLI

Ist das auch für Meinl-Reisinger ein Traum fürs Leben nach der Politik? Eher nein, sie kann gar nicht singen, sagt sie. Aber die Neos-Chefin zollt ihrem Vorgänger, der "immer ein politischer Mensch bleibt", Respekt. Mit einem Satz, der einem bei diesem Video erst einmal einfallen muss: "Großartig, wie der bei sich ist."

Als letzte Frage wollte Jakob, "Erstwähler aus Wien", in diesem "Bürgerforum live" wissen: Was hält die Neos-Chefin von der Legalisierung von Marihuana wie in Deutschland? Sie versteht, dass das ein "großes Thema" ist, nicht erst seit sie bei Bilderbuch bei den Festwochen beobachtete, dass der Song "Spliff" auf "recht viel Zustimmung" stieß (und wohl auch nicht erst seit "Life is a Comma"). Sie war "immer gegen Kriminalisierung von jungen Menschen". Und: "Entkriminalisierung ist unendlich wichtig." Wenn das nur nicht der "Volkskanzler" hört.

Kommenden Dienstag wäre Herbert Kickl im "Bürgerforum live" an der Reihe gewesen. Nun widmet sich Puls 24 nach dessen Absage dem FPÖ-Chef mit "Volkskanzler"-Ambitionen eben ohne diesen in einem "Pro und Contra Spezial", auch live aus dem Prater. Kickl ist Puls 24 übrigens zu links – das sieht SPÖ-Chef Andreas Babler nach seinem Besuch in der Luftburg vorige Woche vermutlich ein bisschen anders. (fid, 27.9.2023)