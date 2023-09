Trump soll seine Vermögenswerte absichtlich zu hoch angegeben haben. REUTERS/SCOTT MORGAN

Washington – Ein Richter hat den früheren US-Präsidenten Donald Trump des Finanzbetrugs für schuldig erklärt. Der New Yorker Richter Arthur Engoron urteilte am Dienstag, Trump habe seine Vermögenswerte in der Vergangenheit absichtlich zu hoch angegeben, um an bessere Konditionen etwa für Kredite zu gelangen. Es handelt sich um eine Grundsatzentscheidung vor dem eigentlichen Beginn eines Zivilprozesses gegen Trump kommende Woche.

Der Richter ordnete auch die Annullierung von Geschäftszertifikaten der Trump Organization und andere im Prozess ebenfalls angeklagte Unternehmen an. Trumps Anwälte wurden ebenso mit Strafen belegt, weil sie zu "aufmüpfigem" Verhalten ihres Mandanten beigetragen und während des Prozesses "absurde" rechtliche Argumente vorgebracht hatten. Die Anwälte von Trump und den anderen Angeklagten reagierten nicht sofort auf Bitten um Stellungnahme.

Die Staatsanwaltschaft hatte Trump im September 2022 angeklagt und ihn, seine Kinder und die Trump Organization beschuldigt, ein Jahrzehnt lang über Vermögenswerte und sein Nettovermögen gelogen zu haben, um bessere Konditionen für Bankkredite und Versicherungen zu erhalten. Der Generalstaatsanwalt hat behauptet, dass Trump sein Nettovermögen in den jährlichen Finanzberichten an Banken und Versicherungen um bis zu 2,23 Milliarden Dollar (rund 2,1 Milliarden Euro) und in einem Fall sogar um bis zu 3,6 Milliarden Dollar (rund 3,4 Milliarden Euro) zu hoch angegeben hat.

Vorteile bei Krediten und Versicherungen

Die Generalstaatsanwältin des US-Staats New York, Letitia James, hatte Trump und seine drei ältesten Kinder im September 2022 wegen Vorwürfen des Finanzbetrugs verklagt. Die Familienholding Trump Organization soll über Jahre Vermögenswerte zu hoch angegeben haben, um "Kredite und Versicherungen zu vorteilhafteren Konditionen zu sichern und beizubehalten", wie es in einem Gerichtsdokument der Generalstaatsanwaltschaft hieß.

Das Vorgehen habe den Beschuldigten "Hunderte Millionen Dollar an unrechtmäßig erworbenen Ersparnissen und Profiten" beschert, hieß es in dem Dokument weiter. Generalstaatsanwältin James strebt Strafen von 250 Millionen Dollar (rund 235 Millionen Euro) an. Die Klage richtete sich ursprünglich auch gegen Trumps drei älteste Kinder Ivanka, Donald Junior und Eric Trump. Ivanka wurde aber inzwischen aus der Klage herausgelöst.

Der Zivilprozess gegen Trump und seine beiden ältesten Söhne in New York wird am kommenden Montag beginnen. Mit seinem Richterspruch vom Dienstag nahm Richter Engoron aber schon eine wichtige Entscheidung vorweg, wie das in solchen Verfahren möglich ist. Eine Frage bei dem Prozess wird unter anderem sein, wie hoch die Strafe gegen Trump ausfallen wird. Eine Gefängnisstrafe droht dem Ex-Präsidenten in diesem Zivilverfahren nicht. (APA, 26.9.2023)