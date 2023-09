Zwei dutzend Flaschen wurden in einem Mittelalter-Schloss entdeckt. Es soll das älteste Getränk seiner Art sein

Ein beinahe 200 Jahre alter Whisky soll in Schottland versteigert werden. Er lagerte viele Jahre unentdeckt im Keller eines mittelalterlichen Schlosses. Der Inhalt der 40 im vergangenen Jahr auf Blair Castle in der Grafschaft Perthshire wiederentdeckten Flaschen stammt nach Angaben des Auktionshauses Whisky Auctioneer aus dem Jahr 1833. Das sei mit Dokumenten belegt worden, zitierte die britische Nachrichtenagentur PA das Auktionshaus in Perth.

Der uralte Whisky soll stark medizinisch schmecken. AFP/RICHARD A. BROOKS

Der älteste Scotch der Welt

Eine Untersuchung mittels Radiokarbonmethode bestätigte demnach, dass der edle Tropfen aus dem frühen 19. Jahrhundert stammt. Nach Angaben des Auktionshauses handelt es sich damit um den ältesten Scotch der Welt.

Zwei Dutzend Flaschen sollen nun ab 24. November unter den Hammer kommen. Ein Experte, der zu den wenigen Menschen gehört, die den Whisky probieren durften, sagte laut PA: Der Geschmack habe "stark medizinischen Charakter ohne irgendeinen bemerkenswerten oder ausgesprochenen Torf-Rauch". (APA, red, 27.9.2023)