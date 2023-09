Der Protest der letzten Generation dauerte 1.000 Sekunden – in Anspielung an die 1.000 Tage, die Österreich bereits kein Klimagesetz hat. Andreas Stroh AS

Aktivistinnen und Aktivisten der Letzten Generation haben am Mittwochmorgen am Wiener Opernring auf der Höhe der Operngasse protestiert. Der Mittwoch markiert den Tag, an dem Österreich seit 1.000 Tagen kein Klimaschutzgesetz hat. Aus diesem Grund protestierte die Letzte Generation laut einem Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst X genau 1.000 Sekunden lang. Dabei waren auch Vertreter von Scientists for Future und Kabarettist:innen for Future. Nach 16 Minuten und 40 Sekunden wurde die Protestkundgebung aufgelöst. Laut Polizei fließt der Verkehr wieder.

Aufnahmen auf "Oe24" zeigen, wie die Aktivistinnen Schilder hochhielten, auf denen etwa "Wir können Euch kein Klimaschutzgesetz geben" oder "Ich kann Euch für die Krise, wenn wir überhaupt eine haben, nur schlechte Scherze geben" zu lesen war. Dabei spielten sie auf die Weihnachtsansprache des ehemaligen Bundeskanzlers Leopold Figl ("Glaubt an dieses Österreich") aus dem Jahr 1955 an. Auf diese bezieht sich wiederum der neue Slogan von Kanzler Karl Nehammer (ÖVP), "Glaub an Österreich".

Die Protestkundgebung wurde nach 16 Minuten und 40 Sekunden aufgelöst. Andreas Stroh AS

Bei der Kundgebung war auch die Mitgründerin der Letzten Generation Österreich, Martha Krumpeck, als Organisatorin dabei. Sie kritisierte, dass die Regierung die Bevölkerung seit 1.000 Tage auf einen Plan fürs Klima warten lässt. "Wie viel Zeit brauchen die denn noch?", fragte Krumpeck im Gespräch mit "Oe24". "Die verweigern die Arbeit." (wisa, 27.9.2023)