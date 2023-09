Reporter Alfred Schwarzenberger ist unterwegs mit Menschen, die unsere Welt in Ordnung halten, und lernt an der Reinigungsakademie, was Absolventen können müssen

"Wir kommen, wenn andere gehen, wir drängen uns nicht auf. Wir sind die Unscheinbaren, die für Ordnung und Sauberkeit sorgen", sagt Michaela Schreck-Deon. Sie ist einer jener Menschen, die Alfred Schwarzenberger in seinem neuen ORF-"Schauplatz" begleitet: Am Donnerstagabend geht es um 21.05 Uhr in ORF 2 um die, die meist im Hintergrund arbeiten, ohne die aber unsere Welt anders aussehen würde. "Die Armee der Unscheinbaren" nennt er seine Reportage über Reinigungskräfte, für ihn "die stillen Heldinnen und Helden".

Oft schon frühmorgens oder auch erst dann, wenn andere nach Hause gehen, beginnt der Dienst der Putztrupps, ihre Arbeit ist auch Teil einer funktionierenden Gesellschaft. Schwarzenberger begleitet diese Trupps bei ihrer Arbeit – auch um herauszufinden, was passiert, wenn nicht mehr gereinigt wird.

Michaela Schreck-Deon reinigt Messie-Anwesen in der Weststeiermark genauso wie frühmorgens eine Grazer Disco. Foto: ORF

Es war eine lange Nacht in der "Mausefalle". Nachdem die letzten Gäste die Grazer Diskothek verlassen haben, geht es los für Michaela Schreck-Deon, Chefin der Reinigungsfirma Blitzeblanke. Sie kümmert sich um die Männerklos. Sauberkeit sei das, was nicht auffällt, sagt sie. Man bemerke sie nur, wenn sie nicht mehr vorhanden ist. Dingen ihre ursprüngliche Unschuld und Schönheit zurückzugeben sei das, was ihr an ihrem Job gefällt – ein Prozess, dem in ihren Augen zu wenig Beachtung geschenkt wird. Gespräche der Kolleginnen und Kollegen nach dem Job drehen sich etwa um Staubsauger, neue Reinigungsgeräte, Chemieprodukte, die neuesten Müllsäcke, "sie sind von der Reinigung fasziniert", sagt sie. Es gebe nichts Schöneres, als sein Hobby zum Beruf zu machen.

Schreck-Deon kümmert sich ebenso um Messie-Wohnungen und auch um das Reinigen von Tatorten. Alfred Schwarzenberger ist dabei, als ein Messie-Haus gereinigt wird. Hier kommt vieles zutage, originalverpackte Hemden, eine alte Taschenuhr zwischen Uraltmüll und mumifizierter Ratte. Schreck-Deon mag diesen Job, und sie mag auch die Berge, die sie durchwühlen soll. Immer mehr Flächen werden freigeräumt. Man merkt, sie ist mit Leidenschaft bei der Sache. "Ordnung ist das höchste Gut, das wir haben", sagt sie.

Probeputzen in verdreckter U-Bahn

In Wien gibt es eine Reinigungsakademie, hier lernen Fachkräfte ihren Job, rund 1.000 Menschen durchlaufen hier verschiedene Schulungen, rechnet Schwarzenberger vor. Nachgebaut wurden etwa ein OP-Raum, ein Wellnessbereich und ein Hotelzimmer. Auch eine U-Bahn steht hier bereit, um professionell gereinigt zu werden. Für die Absolventen und ihre Abschlussprüfung wird sie ordentlich verdreckt, mit Graffiti-Spray, mit Fingerfarbe, mit Kaugummis auf den Sitzen, damit die Kursteilnehmer ordentlich was zu tun haben und das passende Reinigungsmittel finden müssen.

Hier wird eine U-Bahn absichtlich verschmutzt, damit die Lehrlinge der Reinigungsakademie Wien lernen, was genau zu tun ist, um sie wieder sauber zu bekommen. Foto: ORF

Neun Monate dauert die Ausbildung zum Reinigungstechniker und zur Reinigungstechnikerin, hier lernt man unter anderem auch, Personal- und Materialaufwand korrekt zu kalkulieren oder welche Reinigungsmittel für welche Flächen und für welchen Schmutz geeignet sind. Schwarzenberger ist auch mit Industriekletterern unterwegs, sie kommen dann zum Einsatz, wenn etwa das gewöhnliche Fensterputzen von innen nicht mehr möglich ist. Die Arbeit geht ihnen nicht aus, mit fast jedem neuen Hochhaus, das gebaut wird, kommt für die Kletterer ein neuer Arbeitsplatz hinzu.

"Reinheit kann immer wieder neu erlangt werden", sagt ein Pfarrer in der Sendung. Ob man einen Raum, den Körper oder Seele und Geist reinigt, "es ist immer wieder ein schönes Erlebnis. In jeder Hinsicht." Seine Kirche reinigt vor allem Mesnerin Frieda Sommer. Sie kennt sich darin aus, wie man die vielen Preziosen in der Kirche entstaubt und reinigt.

Mesnerin Frieda und Pfarrer Mario Brandstätter beim Putzen der Kirche. Foto: ORF

Dass Reinigungskräfte oft nicht beachtet werden, stört Michaela Schreck-Deon nicht. Für sie zählt, dass Menschen dankbar sind und sich freuen, dass alles wieder sauber ist und glänzt. (Astrid Ebenführer, 28.9.2023)