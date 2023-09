Das Desktop-Betriebssystem nähert sich seinem mobilen Pendant iOS immer weiter an. Widgets direkt am Desktop und ein Spielemodus gehören zu den Highlights

Es ist eine interessante Koinzidenz: Mit Microsoft und Apple haben sich die Hersteller der zwei größten Desktop-Systeme dazu entschieden, diesen am selben Tag ein großes Update zu verpassen. Und so gibt es zeitgleich zu einer neuen Windows-11-Version nun auch die Veröffentlichung von macOS 14 "Sonoma".

macOS Sonoma steht ab sofort zum Download bereit. Apple

Lange war über eine Zusammenlegung von macOS mit dem für iPhones gedachten iOS spekuliert worden. Dazu ist es bisher nicht gekommen, Apple nähert die Systeme lieber schrittweise an, und macOS Sonoma bildet da die nächste Ausbaustufe. Das zeigt sich bereits auf den ersten Blick, sieht doch der neue Lockscreen seinem iPhone-Pendant nun sehr ähnlich.

Widgets

Auch andere Konzepte zieht man (wieder) auf den Desktop, und das im wahrsten Sinne des Wortes. Mit Sonoma gibt es nun Widgets, die direkt am Desktop positioniert werden können, also dauerhaft hinter dem jeweils gerade geöffneten Fenster laufen. Mit diesen Widgets kann auch direkt interagiert werden, was etwa für Checklisten nützlich ist.

Widgets am Desktop von macOS Sonoma. Apple

Apple selbst liefert allerlei unterschiedliche Widgets gleich mit, darunter Klassiker wie Wetter oder Kalender. Über das Continuity-Feature ist es zudem möglich, iPhone-Apps direkt am Mac zu übernehmen. Das klappt auch, ohne dass die zugehörigen Apps installiert werden müssen.

Präsentation

Verbesserungen gibt es für Videokonferenzen: Mit dem "Presenter Overlay" können die Folien einer Präsentation nun hinter dem Vortragenden dargestellt werden – ganz so, als würde man das auf einer Bühne zeigen. Auch diverse 3D-Effekte sind neu hinzugekommen.

Der neue Präsentationsmodus. Apple

Mit macOS Sonoma gibt es erstmals einen eigenen Spielmodus: Dieser soll die Performance von Games unter Apples Betriebssystem verbessern. Ist ein Spiel im Vollbildmodus, soll es also mehr Rechen- und Grafikressourcen bekommen, zudem sollen drahtlose Controller flotter reagieren.

Safari

Eine interessante Verbesserung gibt es für den Browser Safari: Hier können nun über Profile verschiedene Bereiche einfach getrennt gehalten werden – also etwa Arbeit und Freizeit. Verbesserungen gibt es für das "Private Browsing", entsprechende Fenster werden automatisch gesperrt, wenn sie im Hintergrund sind.

Neue, hübsche und im Original sogar animierte Hintergründe treffen auf einen Lockscreen im iOS-Stil. Apple

Fast schon die Definition von "optischem Feinschliff" ist die Einführung neuer Screensaver. Tatsächlich sind diese aber optisch äußerst gelungen – handelt es sich dabei doch um hochauflösende Zeitlupenvideos von beeindruckenden Orten. Die Palette reicht von Landschaften in Kalifornien bis zur Skyline von Hongkong. Nach dem Einloggen gibt es dann auf Wunsch das gleiche Motiv als Bildschirmhintergrund.

Download

macOS Sonoma kann ab sofort kostenlos über die Systemeinstellungen heruntergeladen und installiert werden. Eine Liste der von der neuen Version unterstützten Geräte findet sich auf der Webseite des Herstellers. Im Vergleich zum Vorgänger fallen damit einige im Jahr 2017 auf den Markt gekommene Modelle aus dem Support. (apo, 27.9.2023)