Franz von Stucks Gemälde "Das Märchen vom Froschkönig" oder "Es war einmal" aus dem Jahr 1891. Ketterer Kunst

München – Nach dem British Museum in London ist nun das Deutsche Museum München Opfer eines kuriosen Diebstahls geworden. Wie deutsche Medien berichten, hat ein Mitarbeiter das Gemälde "Das Märchen vom Froschkönig" (oder auch "Es war einmal") des Künstlers Franz von Stuck gefälscht und das Original bei einem lokalen Auktionshaus für 70.000 Euro versteigern lassen. Ihm blieben nach abzüglichen Kosten 49.127,40 Euro. Nun verurteilte das Münchner Amtsgericht den 30-Jährigen zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und neun Monaten auf Bewährung. Der Tatbestand lautet: illegales Inverkehrbringen von Kulturgut.

Der Angeklagte war von 2016 bis 2018 als technischer Mitarbeiter in der Sammlungsverwaltung des Museums tätig und hatte aus diesem Grund Zugriff auf das Depot, in dem die Kunstwerke gelagert wurden. So gelang es ihm, Stucks Gemälde gegen die Fälschung zu tauschen. Darüber hinaus entwendete er zwei weitere Werke. Eines davon verkaufte er als Original an das Auktionshaus. Bei einem vierten Gemälde scheiterte sein Versuch jedoch, es bei einer anderen Einrichtung versteigern zu lassen. Insgesamt erhielt der Mann 60.617,90 Euro.

Das Gericht teilte mit, dass der Angeklagte das Geld für die Tilgung seiner Schulden und für die Finanzierung eines neuen, luxuriösen Lebensstils verwendete. "Er leistete sich unter anderem eine neue Wohnung, teure Armbanduhren und kaufte sich einen Rolls-Royce", hieß es. "Er gab an, ohne Nachdenken gehandelt zu haben. Er könne sich sein Verhalten heute nicht mehr erklären", berichtete das Gericht bei der Urteilsverkündung im September. Das Deutsche Museum München bemühe sich nun um die Rückgabe der verkauften Bilder. (red, 27.9.2023)