Der nächste Ausfall: Stefan Posch. APA/GEORG HOCHMUTH

Bologna - Stefan Posch wird Österreichs Fußball-Nationalteam in den EM-Qualifikationsspielen gegen Belgien am 13. Oktober und drei Tage später in Baku gegen Aserbaidschan wohl fehlen. Der Verteidiger des FC Bologna hat sich am Sonntag beim 0:0 gegen Meister Napoli nach Angaben der "Gazzetta dello Sport" eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel zugezogen und muss rund 25 Tage pausieren. (APA; 27.9.2023)