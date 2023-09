35 Jahre DER STANDARD – mehr als drei Jahrzehnte lang greifen Leserinnen und Leser bereits zu jener Zeitung, die seit ihren Anfängen folgenden Zugang verfolgte: "Eine intelligente, mündige, überregionale Tageszeitung schaffen, die von allen Interessengruppen unabhängig ist. Eine Zeitung, die niemand anderem als den Lesern und der höchsten Professionalität verpflichtet ist."

35 Jahre an Ihrer Seite

Was zehn Probenummern lang als "Wirtschaftsblatt" erschien, bevor es nach dem Erwägen und Verwerfen von Namen wie "Delphin", "Bilanz" und "Republik" schließlich "Der Standard" genannt wurde, hat inzwischen einen fixen Platz nicht nur unter den heimischen und internationalen Medien, sondern auch im Alltag der Menschen erlangt, die ihn konsumieren. Inzwischen nicht mehr nur, aber von vielen nach wie vor auch in der Printausgabe, also in Form des gedruckten Zeitungsblattes.

Wenn die Katze schneller ist. Daniela Herger

Ob man den Print-STANDARD nun bereits seit seinen Anfängen kennt oder ihn zu einem späteren Zeitpunkt in sein Leben gelassen hat: Die Zeitung ist vielfach mit dabei, und zahlreiche Routinen haben sich rund um sie etabliert. Vielleicht ist der STANDARD vom Frühstückstisch ebenso wenig wegzudenken wie der morgendliche Kaffee. Oder man hat ihn auf dem Weg zur Arbeit stets in der Tasche, um ihn in der U-Bahn oder im Zug zu lesen. Möglicherweise schmökert man auch am liebsten im Kaffeehaus darin. Oder konsumiert vor allem die Wochenendausgabe am Samstag oder Sonntag genüsslich auf der Couch – wenn es sich nicht gerade die Gadse darauf gemütlich gemacht hat. Manche Menschen sind rund um den STANDARD auch schon kreativ geworden, benutzen das charakteristisch gefärbte Papier beispielsweise zum Einpacken von Geschenken, zum Basteln mit ihren Kindern oder als Leinwand für ihre Kunstwerke.

Upcycling: Ein Café in Peuerbach benutzt den STANDARD vom Vortag als Unterlage beim Kaffeeservieren. Günther Fuschlberger/Cafe Sterndl

Auch landen alte Exemplare des STANDARD nicht notgedrungen zur Gänze im Altpapier – einzelne Ausgaben hebt man sich vielleicht auf. Es gibt Menschen, die den STANDARD vom Tag der Geburt ihres Kindes als Erinnerung aufbewahrt haben – oder Ausgaben, die ein politisch besonders dramatisches oder auch erfreuliches Geschehen auf dem Titelblatt trugen. Womöglich erschien ja sogar der eigene Name, das eigene Bild oder jemand aus der Familie, dem Freundeskreis oder aus der Bekanntschaft in irgendeinem Kontext einmal im STANDARD, weshalb man dieses Exemplar besonders in Ehren hält.

Wie ist das bei Ihnen?

In welchem Setting lesen Sie üblicherweise den STANDARD? In welcher Situation darf er bei Ihnen nie fehlen? Was machen Sie mit der gelesenen Zeitung? Haben Sie bereits aus dem STANDARD etwas gebastelt, ein Kunstwerk kreiert oder ihn auf andere kreative Weise benutzt? Und welche Exemplare haben Sie sich ganz bewusst aufgehoben? Posten Sie es im Forum und schicken Sie Ihre besten Fotos davon mit einer kurzen Beschreibung an userfotos@derStandard.at. Wir freuen uns auf Ihre Bilder! (Daniela Herger, 29.9.2023)