Mittlerweile hat die ORF-Redakteurin ihre Kündigung erhalten. Auch diese will sie bekämpfen. DER STANDARD / Heribert Corn

Stellt eine Journalistin im ORF einem Minister die falschen Fragen, könnte damit das Ende ihrer journalistischen Karriere eingeläutet sein. So stellt sich die Sache zumindest aus der Sicht jener Redakteurin des ORF dar, die derzeit gegen ihren Arbeitgeber vor dem Arbeits- und Sozialgericht (ASG) prozessiert. Sie sieht sich abgeschoben, weil sie nach einer Auseinandersetzung rund um ein Interview mit Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) im vergangenen Jahr ausschließlich prophylaktische Nachrufe aus Archivmaterial verfassen dürfe. Stimmt nicht, sagte der ORF-Anwalt Rupert Schrammel von der Kanzlei Korn bei der ersten Verhandlung am Mittwoch.

Das Verhältnis beider Parteien wirkt zerrüttet, Vergleich ist keiner in Sicht. Vergangene Woche erhielt die Redakteurin ihre Kündigung – doch um deren Anfechtung soll es einem weiteren Verfahren gehen, kündigte ihr Anwalt Alois Obereder an. Der ORF-Anwalt sagte, in der Kündigung gehe es um die fehlende Arbeitsleistung aufgrund von Krankenständen. Auch Nebenbeschäftigungen der Redakteurin dürften laut STANDARD-Infos dabei eine Rolle spielen.

Zeugen sollen aufklären

Für die Vorsitzende Richterin Romana Ivan kein leichtes Unterfangen: "Mir scheint, ein Urteil wird das eigentlich dahinerstehende Problem nicht lösen", sagte sie gleich zu Beginn der ersten Verhandlung. Die Redakteurin begehrt vom Gericht die Feststellung, dass sie Anspruch habe, auch andere redaktionelle Tätigkeiten als das Verfassen von Nachrufen auszuüben. Auf welche Tätigkeiten die Redakteurin Anrecht hat, soll das anstehende Beweisverfahren klären. Geladen sind unter anderen ihre unmittelbare Vorgesetzte und der ORF-Personalchef.

Auch wird der Prozess zeigen, was hinter den Vorwürfen der Redakteurin gegen ihren Arbeitgeber steckt. Seit dem Zerwürfnis rund um das Kocher-Interview sieht sie sich einer Reihe von Schikanen und Intrigen ausgesetzt. Der ORF wollte sich auf Nachfrage nicht zum laufenden Verfahren äußern, sagte aber, dass die Redakteurin weiterhin als Wirtschaftsredakteurin eingesetzt werde. (Laurin Lorenz, 27.9.2023)