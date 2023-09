Um die KI-Entwicklung voranzutreiben, braucht es große Mengen an Energie. Bei Microsoft scheint man derzeit einige Optionen zu prüfen. EPA/Justin Lane

Die Energieversorgung von Datenzentren zählt neben der Server-Kühlung zu den größten Herausforderungen derzeitiger KI-Entwicklung. Microsoft ist mit seiner Open-AI-Kooperation dabei in einer besonderen Situation. Bereits 2019 investierte das Unternehmen eine Milliarde US-Dollar in das mittlerweile für ChatGPT bekannte KI-Unternehmen. Teil des Deals inkludierte, dass Microsoft die benötigte Rechenleistung für das Training der KI-Modelle bereitstellen würde.

Dafür braucht es einiges an Energie. Die soll möglichst klimafreundlich gewonnen werden – und das führt das Unternehmen auf neue Wege. Einer aktuellen Stellenausschreibung zufolge sucht Microsoft nach Spezialisten für die Planung kleiner modularer Reaktoren (SMR). Die Stellenausschreibung sucht spezifisch nach einer Person, die "Projektinitiativen für alle Aspekte der Kernenergieinfrastruktur für das globale Wachstum leitet".

Alte und neue Probleme mit der Atomkraft

Die Rolle, die die Kernenergie bei der Bekämpfung des Klimawandels spielen soll, wird weiterhin kontrovers diskutiert. Bill Gates ist laut "The Verge" seit langem ein großer Fan dieser Technologie. Während manche Länder wie Deutschland ganz aus der Kernergie aussteigen, baut China zeitgleich 21 Kernkraftwerke.

Der letzte große Kernreaktor, der in den USA gebaut wurde, ging diesen Sommer nach sieben Jahren Verzögerung mit einer Kostenüberschreitung von rund 17 Milliarden Dollar ans Netz. Im Gegensatz zu älteren und größeren Vorgängern sollen diese einfacher und billiger zu bauen sein. Der aktuelle Hype um die neuen Reaktoren ist aber mit altbekannten wie neuen Herausforderungen verbunden.

Kernenergie verursacht zwar keine Treibhausgasemissionen, in großen wie in kleinen Reaktoren. Die radioaktiven Abfälle müssen aber weiterhin korrekt gelagert werden. Auch bei SMR-Kraftwerken fallen diese in beträchtlichen Mengen an. Will Microsoft die Rechenzentren tatsächlich mit SMR-Reaktoren betreiben, braucht es mehr hochangereicherten Uranbrennstoff als im Falle aktueller Reaktoren. Dieser Brennstoff, genannt HALEU, wird hauptsächlich von Russland hergestellt. Um sich nicht abhängig zu machen, gibt es in den USA derzeit Bestrebungen, eine heimische Uranversorgungskette aufzubauen. Dagegen protestieren Gemeinden in der Nähe von Uranminena jedoch vehement.

Diese Abbildung zeigt eine Illustration der Kernfusion. Die enormen Energiemengen dieses Prozesses sollen in Zukunft die Welt mit Strom versorgen. Ob und wann es dazu kommt, ist weiterhin ungewiss. Microsoft investiert aber schon heute in die Technologie. AP/Lawrence Livermore National Laboratory

Fusionsreaktoren bleiben Zukunftsmusik

Anders sieht es mit sogenannten Fusionsreaktoren aus. Sie sind Zukunftsvision und Hoffnungsträger. Auch Microsoft investiert in die Forschung, unter anderem in das Unternehmen Helion. Fusionskraftwerke erzeugen, zumindest in der Theorie, hohe Mengen an sauberer Energie ohne den radioaktiven Abfall der Kernspaltung. Die derzeit in Betrieb stehenden Reaktoren spalten Atome. Fusionsreaktoren hingegen sollen Wasserstoffatome miteinander verschmelzen. Dieser physikalische Prozess ist auch für die enorme Energie und Strahlkraft der Sonne verantwortlich. Trotz jahrzehntelanger Forschung lässt der Durchbruch allerdings immer noch auf sich warten: Die Technologie funktioniert in der Praxis schlicht nicht. In Europa wird das Großexperiment Iter errichtet, ein teures und langwieriges Projekt.

Ein funktionales Fusionskraftwerk ist laut Expertinnen und Experten noch mehrere Jahrzehnte entfernt. So lange kann Microsoft und die Welt nicht warten. Viel wahrscheinlicher wird das Unternehmen daher auf die kleineren SMR-Kraftwerke setzen. (Sebastian Lang, 27.9.2023)