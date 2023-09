In Mexiko wurde nun auch der Gatte der Krippenbetreiberin festgenommen. Ihnen wird vorgeworfen, in der Krippe die Droge Fentanyl gelagert und dabei vier Kinder vergiftet zu haben

Sinaloa – Am Mittwoch wurde in der mexikanischen Stadt Sinaloa ein Mann im Zusammenhang mit der Drogenvergiftung mehrerer Kinder in der New Yorker Kinderkrippe Divino Niño festgenommen. Das berichtet der US-Sender CNN unter Berufung auf nicht genannte Polizeibeamte.

Demnach handelt es sich bei dem Verdächtigen um den Ehemann der Besitzerin und Betreiberin der Kinderkrippe. Er soll auf einem Überwachungsvideo vom 15. September zu sehen sein, das ihn dabei zeigt, wie er mit Plastiksäcken voller Drogen, konkret Fentanyl, von der Kinderkrippe wegrennt – kurz nachdem dort mehrere Kinder ohnmächtig geworden waren.

Insgesamt vier Kinder unter drei Jahren sollen nach aktuellem Ermittlungsstand in der Kinderkrippe unter Obhut der Betreiberin eine Fentanyl-Vergiftung erlitten haben. Als die Notdienste eintrafen, verabreichten sie drei betroffenen Kindern das Gegenmittel Naloxon, das die Wirkung von Opioiden aufheben soll. Dennoch verstarb eines der Kinder, ein Junge im Alter von einem Jahr, im örtlichen Krankenhaus. Ein viertes Kind, das offenbar auch vergiftet worden war, war von den Eltern bereits abgeholt und eigens ins Krankenhaus gebracht worden.

Falltür in Kinderkrippe

Die Ermittler haben Spuren der Droge Fentanyl in der Nähe der Schlafplätze der Kinder sichergestellt. Konkret "unter einer Matratze, auf der die Kinder zuvor ihr Mittagsschläfchen gemacht hatten". Zudem hätte man weitere Drogen hinter einer Falltür in der Kinderkrippe entdeckt.

Derzeit bemühen sich US-Beamte um die Auslieferung des Verdächtigen aus Mexiko in die USA. Dort wurden bereits drei weitere Personen festgenommen: die Kinderkrippenbetreiberin und zwei weitere Männer, offenbar alle vier Drogenkuriere. Die drei in den USA inhaftierten Verdächtigen wurden bereits angeklagt: Ihnen wird Mord, vorsätzliche Tötung, Gefährdung eines Kindes, Drogenhandel mit Todesfolge und Drogenbesitz zur Last gelegt.

Betreiberin beteuert Unschuld

Die Betreiberin der Kinderkrippe beteuert nach Aussage ihres Anwalts ihre Unschuld. Sie habe mit den Drogen nichts zu tun gehabt, und lediglich "auf die Kinder aufgepasst". Sie habe von der Anwesenheit der Drogen in den Räumlichkeiten nichts gewusst, und den Notruf getätigt. Sie fühle sich "schrecklich".

Doch laut CNN wirft die Drogenvollzugsbehörde der Krippenbetreiberin vor, vor dem Rettungsdienst ihren Gatten angerufen zu haben. Dieser sei noch vor Notrettung und Polizei eingetroffen und habe – wie die Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen – zwei große Plastiksäcke aus den Räumlichkeiten entfernt. Er habe zudem den Hintereingang benutzt.

Fentanyl wird in der Medizin als starkes Schmerzmittel eingesetzt. Das synthetische Opioid, das 50 -mal stärker wirkt als Heroin, wird aber auch illegal vertrieben – als Pille, Pulver oder Flüssigkeit. Seit ein paar Jahren werden die USA mit Fentanyl und anderen billig herzustellenden Opioiden überschwemmt, 2022 ging der Großteil der rund 100.000 tödlichen Drogen-Überdosen im Land auf das Konto von Fentanyl. (fmo, 27.9.2023)