Der Soldat hat laut der Nachrichtenagentur KCNA wegen unmenschlicher Behandlung und Diskriminierung in der US-Armee die Grenze übertreten

Der US-Soldat Travis King hat die Demarkationslinie zwischen Nord- und Südkorea bei einer organisierten Reise im Juli illegal überschritten. EPA/JEON HEON-KYUN

Seoul – Nordkorea hat einem Medienbericht zufolge entschieden, den wegen illegalen Grenzübertritts festgenommenen US-Soldaten Travis King auszuweisen. Wann und wo dies vonstattengehen soll, ließ die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Mittwoch bei der Veröffentlichung des Abschlussberichtes zu den Ermittlungen offen. Demnach hat King den widerrechtlichen Grenzübertritt gestanden. Er sei nach Nordkorea gekommen, weil er sich wegen unmenschlicher Behandlung und Rassendiskriminierung in der US-Armee unwohl gefühlt habe.

King hatte im Juli während einer organisierten Reise in die demilitarisierte Zone die Demarkationslinie zwischen Nord- und Südkorea illegal überschritten. Er sprang über die mit Ziegelsteinen markierte Linie in dem Grenzdorf Panmunjom, die gemeinsame Sicherheitszone (Joint Security Area JSA) zwischen beiden Staaten. Diese sind seit dem Koreakrieg von 1950 bis 1953 an der Demarkationslinie geteilt. Bis heute gibt es keinen Friedensvertrag zwischen Nord- und Südkorea. (Reuters, red, 27.9.2023)