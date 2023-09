Marian (Birgitte Hobmeier) packt ein paar Sachen, lässt den Mann (Bogdan Dumitrache) zurück in der Stadt und zieht sich in das alte von der verstorbenen Großmutter geerbte Haus zurück, zehn Kilometer entfernt vom nächsten Dorf. Sie hat keinen Strom, keine Nahrungsmittel, wenig Geld, kein Auto. Und ihre Anwesenheit stört, sie löst Unruhe im Dorf aus. Was will sie hier?

Mit dieser Frage beschäftigt sich der Film "Wald". Am Dienstag fand im Gartenbaukino die Österreich-Premiere statt. Doris Knechts Romanvorlage diente der Inspiration für Elisabeth Scharangs Film. Der österreichweite Kinostart ist am 29. September. (Robert Newald, 27.9.2023)

Robert Newald

Robert Newald

Robert Newald

Hauptdarstellerin Brigitte Hobmeier. Robert Newald

Brigitte Hobmeier gibt Autogramme. Robert Newald

Brigitte Hobmeier in Begleitung von Schauspielerkollegin Julia Riedler. Robert Newald

Hauptdarstellerin Brigitte Hobmeier. Robert Newald

Robert Newald

Robert Newald

Gerti Drassl, Elisabeth Scharang, Brigitte Hobmeier. Robert Newald

Robert Newald

Robert Newald

Robert Newald

Robert Newald

Autorin Doris Knecht. Robert Newald

Robert Newald