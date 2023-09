Ein kostenloses Werkzeug zur Entspannung, das wir alle in uns tragen – solange wir es nur richtig aktivieren: Dieses Versprechen vermitteln Instagram-Videos und Tiktok-Reels vom Vagusnerv. In der Tat ist der Nerv wichtig für die Stressregulierung. Doch was können diese Übungen auf Social Media? Wie aktiviert und stimuliert man den Vagus wirklich? Und was können vibrierende Geräte, die man sich zur Vagusstimulation auf die Brust oder ans Ohr legt? Was lässt sich abseits von Stress damit alles behandeln? Darum geht es in der neuen Folge von "Besser leben". (red, 28.9.2023)

Dieser Podcast wird unterstützt von go green energy. Die redaktionelle Veranstaltung liegt beim STANDARD. go green energy