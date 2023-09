Google Podcasts wird zugunsten von Youtube Music eingestellt. DER STANDARD / Zellinger

Google macht wahr, was sich schon einige Zeitlang abgezeichnet hat: Nachdem man noch 2018 mit der eigenen Podcasts-App große Pläne hatte, kam am Dienstag die Ankündigung, dass der Service im kommenden Jahr eingestellt wird. An die Stelle der App soll Youtube Music treten, das damit zur zentralen Anlaufstelle für Musik und Podcasts wird. In den USA wurde der Dienst Youtube Podcasts bereits gestartet. Dieser soll laut Angaben im Youtube Blog bis Jahresende weltweit verfügbar sein. Podcaster sollen die Möglichkeit haben, ihre RSS-Feeds ebenfalls bis Jahresende auf Youtube Music hochzuladen.

Wechsel zwischen Video und Audio

Google kündigte außerdem an, dass man in Zukunft einfacher zwischen Audio- und Videopodcasts hin und her wechseln können soll. "Dies entspricht dem, was Hörer und Podcaster bereits tun: Laut Edison geben etwa 23 Prozent der wöchentlichen Podcast-Nutzer in den USA an, dass Youtube ihr am häufigsten genutzter Dienst ist, gegenüber nur 4 Prozent für Google Podcasts", heißt es im Blogbeitrag. Für die Übergangsphase will Google ein Migrationstool zu Verfügung stellen. Wer nicht auf Youtube Music wechseln will, soll seine Podcast-Abonnements mit einer OPML-Datei in andere Services exportieren können.

Die etwas holprig verlaufene Umstellung von Google Play Music auf Youtube Music soll sich aber nicht wiederholen: In den kommenden Wochen und Monaten wolle man Feedback zum Migrationsprozess einholen. "Sobald wir das Gefühl haben, dass die Migrationstools fertig sind, werden wir sie zusammen mit klaren Richtlinien zu ihrer Funktionsweise veröffentlichen", heißt es in dem Post. Im Moment ändert sich für die Hörerinnen und Hörer aber noch nichts. Der Zugang zu Youtube, Yotube Music und Google Podcasts bleibt vorerst bestehen. Etwaige Änderungen will man bei Google in den kommenden Monaten bekanntgeben.

Google nur Platz drei im Podcast-Geschäft

Ganz überraschend kommt dieser Schritt nicht: Google versucht spätestens seit 2020, Youtube Music als Konkurrent zu Spotify und Apple Music zu platzieren. Spotify führt aktuell den Podcast-Markt unangefochten an. Spotify ist aber auch schon acht Jahre lang im Podcast-Geschäft tätig. Laut Zahlen von Statista.com wird der Streamingdienst von 42 Prozent aller Podcast-Hörerinnen und -hörer benutzt. Auf Platz zwei folgen Apple Podcasts mit rund 30 Prozent. Google landet laut der Untersuchung mit 28 Prozent Marktanteil auf Platz drei. In Österreich informieren sich laut einer aktuellen Studie der RTR rund 50 Prozent der 15- bis 29-Jährigen über Podcasts über das aktuelle Zeitgeschehen.