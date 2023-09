Das iPhone 15 in der Basisversion in der Farbe Grün. STANDARD/Sebastian Lang

Einmal jährlich grüßt Apple das Publikum für ein iPhone-Event. Auch heuer war es, wenig überraschend, Anfang September wieder so weit. Während eingefleischte Fans es schon Wochen davor kaum erwarten können, kostet das anderen nur die müde Frage: Welche Neuigkeiten sind im Alltag wirklich relevant?

Das möchte ich dieses Jahr für mich beantworten. Ein jährlicher Umstieg ist für Otto Normalnutzer wie mich keine Option. Erstens zu teuer, zweitens schlecht für die Umwelt, drittens sind die Unterschiede dann doch meist überschaubar.

Mein iPhone 11 läuft noch, allerdings mit Abstrichen. Die Kamera finde ich in Auflösung (zwölf Megapixel) und Ästhetik (leichte Übersättigung) nicht mehr zeitgemäß. Der Akku hält nach vier Jahren Nutzung nicht mehr so, wie er eigentlich sollte. Das LCD-Display mit nur 625 Nits maximaler Helligkeit lässt sich im Sonnenlicht schlecht ablesen, besonders im Vergleich zu neueren Smartphones. Dieses Jahr spiele ich daher mit dem Gedanken, mir nach vier Jahren mit dem iPhone 11 das neuere Standardmodell mit der Versionsnummer 15 zuzulegen. Wer eines der aktuellen Pro-Modelle im Auge hat, liest am besten hier weiter.

Kosmetische Änderungen beim Design

Das iPhone 15 sieht auf den ersten Blick aus wie das iPhone davor. Und das iPhone davor. Seit dem iPhone 13 ist die Kameraanordnung die gleiche. Im Vergleich zum iPhone 14 ist das Rückseitenglas nun aus Milchglas, die äußeren Kanten wurden vorne und hinten leicht abgerundet, wegen der Haptik wär's. Mir fällt das aber nur im direkten Vergleich mit dem iPhone 14 auf, benutzt man eine Hülle, ist diese Änderung ohnehin irrelevant.

Die von Apple getaufte Dynamic Island kann Audiowiedergabe, Nachrichten oder den Timer anzeigen, auch wenn man die jeweilige App verlässt. STANDARD/Sebastian Lang

Auf der Vorderseite fällt die sogenannte Dynamic Island ins Auge. Wer keine Freude mit der Notch hatte, in der die Aussparung für die notwendigen Face-ID-Sensoren und die Frontkamera zu finden war, wird vielleicht mit der Dynamic Island warm. Es ist der Versuch, notwendige Funktion mit Ästhetik zu verbinden. Persönlich fand ich die pillenförmige Aussparung beim Blick auf Timer und Mitteilungen praktisch, revolutionär ist das ganze aber beim besten Willen nicht.

Sehr spät, nun aber doch. USB-C-Anschluss am iPhone. Nicht für alle Apple-Nutzer ist der Umstieg wirklich praktisch, da bisher Zubehör wie Airpods auf Lightning ausgelegt war. Der große Aufschrei blieb aber aus. Apple selbst hat USB-C im Jahr 2015 mit dem Macbook Pro forciert und einige Zeit später auf die iPads gebracht. Auf dem iPhone ließ der mittlerweile übliche Anschluss aber auf sich warten. Eine EU-Regulierung gab nun wohl den letzten Anstoß, es doch zu tun. Nach einigen irritierenden Momenten mit meinen Lightning-Kabeln gewöhnte ich mich schnell daran.

Das Display ist hell: bis zu 2000 Nits im direkten Sonnenlicht. Das ist praktisch und macht sich auch im täglichen Leben bemerkbar. STANDARD/Sebastian Lang

Das OLED Display des iPhone 15 bietet eine für mich hervorragende Auflösung mit P3-Farbraum. Es schafft eine Spitzenhelligkeit von 1.600 Nits, im Freien sogar bis zu 2000 Nits Das macht auch im Alltag einen Unterschied, ganz besonders im Sommer und in direktem Sonnenlicht. Die 120 Hertz Bildwiederholfrequenz sind aber weiterhin für die Pro-iPhones reserviert. Im Gespräch mit Kollegen wird mir schnell klar: Wer es noch nie hatte, wird es auch nicht vermissen.

Neues altes Innenleben

Auch wenn im 15er-Modell noch der Prozessor vom iPhone 14 Pro werkelt, und viele Tech-Enthusiasten darüber die Nase rümpfen: Die Rechenleistung reicht vollkommen. Für Apple ist es natürlich ein cleverer Move, die Chips der Vorgeneration einfach in den Standardmodellen zu recyceln. Im Alltag sind die Prozessoren in Kombination mit der Software ohnehin blitzschnell. Wer prozessorhungrige Spiele am iPhone spielen möchte, muss nicht zwingend zum Pro-Modell greifen, auch wenn Apple das gerne so kommuniziert.

48 Megapixel Kamera mit mehr Funktionen

Endlich gibt es eine neue Kameralinse. Im Vorhinein wurde bereits spekuliert, dass die 14-Pro Kamera auf das neue Standardmodell kommen würde. Dem ist nun beinahe so: Die Auflösung mit 48 Megapixel ist ähnlich wie beim Vorjahresmodell, der Sensor ist aber doch ein anderer. Im Vergleich zu älteren iPhones (ausgenommen den Pro Phones) macht sich das positiv bemerkbar. Mit dem Standardmodell bekommt man weiterhin nur zwei Linsen, das Pro bietet drei.

In dieser Galerie: 6 Bilder In guten Lichtverhältnissen schlägt sich die Hauptkamera des iPhone gewohnt gut, und gibt Farben relativ neutral wieder. STANDARD/Sebastian Lang Erkennt das iPhone nahe Objekte, Menschen oder Haustiere blendet es das ƒ-Symbol ein. Damit kann der Porträtmodus ein- und ausgeschaltet werden. STANDARD/Sebastian Lang Hier der Porträtmodus im ausgeschalteten Zustand. Nahe Objekte werden wieder unscharf. STANDARD/Sebastian Lang Umso besser die Lichtverhältnisse und je schärfer die Kanten eines Objekts, desto besser funktioniert der Porträtmodus. STANDARD/Sebastian Lang Ohne Zoom mit Maximalauflösung 48 MP. STANDARD/Sebastian Lang Mit Tippen auf das 2x Symbol kann das iPhone maximal 24MP auflösen, das Bild wird einfach zugeschnitten. STANDARD/Sebastian Lang

Für die Hauptkamera gibt es nun das allererste Mal einen Zweifach-Zoom – oder zumindest ein Äquivalent dazu. Das 48-Megapixel-Foto wird einfach auf 24 Megapixel zugeschnitten. Trotzdem kommt noch ein recht ordentliches Foto heraus. Die ƒ/1.6 Blende mit optischer Bildstabilisierung unterstützt zwölf Megapixel, 24 Megapixel und 48 Megapixel Fotos.

Die Ultraweitwinkel-Linse mit zwölf Megapixel und einer ƒ/2.4 Blende liefert im Test, ähnlich wie auch die letzten Jahre, deutlich schwächere Bildqualität. Insbesondere bei schlechten Lichtverhältnissen stößt sie schnell an ihre Grenzen.

Neu sind einige Verbesserungen für Porträtfotos. Dabei erstellt das Gerät ein Foto mit Bokeh-Effekt, ähnlich wie man das von Spiegelreflexkameras kennt. Diese Ästhetik wird aber nur digital berechnet, die Ergebnisse sind dementsprechend situationsabhängig besser oder schlechter. In den letzten Jahren tat sich die Funktion mit Haaren schwer, man merkt aber eine stetige Verbesserung. Das iPhone erkennt automatisch wenn Menschen und Haustiere im Bild sind, und schlägt daraufhin mit dem Einblenden des "ƒ"-Buttons die Porträtfunktion vor. Sind zwei Personen im Bild, kann sogar im Nachhinein in der Galerie der Fokus noch geändert werden.

iOS 17 bringt einige Neuerungen auch auf ältere Geräte

Mit iOS 17 bringt Apple kleinere, aber praktische Features auf das iPhone. Standby-Funktion wenn man das iPhone horizontal auf einer Ladestation positioniert, interaktive Widgets (endliche), Airdrop-Verbesserungen und neue Klingeltöne. Wer gerne "bastelt" und seine Sperrbildschirme im letzten Jahr mit wilden Farbverläufen und den neuen Schriftarten personalisiert hat, wird auch dieses Jahr mit den "Kontaktposter" seine Freude haben. Dem Videodienst Facetime wurde eine Funktion spendiert, mit der man Videonachrichten an Bekannte senden kann. Mehr Details zum Softwareupdate hier. Für all diese Funktionen braucht es aber nicht das neueste Gerät: iOS 17 wird bis zum iPhone XS unterstützt.

Das streng reglementierte und teilweise teure, aber praktische Apple-Ökosystem ist Kaufgrund für viele. STANDARD/Sebastian Lang

Ein iPhone zu kaufen bedeutet nicht einfach nur, eine Hardware mit einigen netten Funktionen zu erwerben. Letztlich ist es die Entscheidung, sich in das Apple-Ökosystem zu begeben. Etliche Features wie Airdrop, iMessage und Facetime funktionieren nur mit anderen Apple-Geräten. Auch der iCloud-Speicherplatz, Apple Music, Apple Fitness+ und Co sind beliebt, aber mit Ausnahme von dem Musikservice nur für Apple-Geräte verfügbar. Es geht auch ohne, praktisch sind all die Services aber trotzdem. Und genau das ist die Idee dahinter: Mit jedem zusätzlichen Gerät und mit jedem Abo, das ich abschließe, dringe ich tiefer in das von Apple kontrollierte Universum vor. Der Wechsel zu einem anderen Betriebssystem wird immer komplizierter und anstrengender.

Fazit und meine Entscheidung

Wer ein iPhone 13 oder 14 sein Eigen nennt, wird die Unterschiede in der täglichen Nutzung kaum merken. Optisch wie funktional ist kaum ein Unterschied zu sehen. Wer vom iPhone XR, XS, 11, 12 oder älter wechselt, bekommt mit den neuen Kamera-Features, hellerem Display, Dynamic Island und dem Prozessor-Upgrade ein solides Paket. Der Umstieg könnte sich also lohnen. Wer große Displays liebt, wird möglicherweise mit dem iPhone 15 Plus glücklich. Bis auf das Display und einen größeren Akku, der knapp vier Stunden Bildschirmnutzung mehr ermöglicht, gibt es keine Unterschiede. Für die dritte Kamera, ein noch besseres Display und den neuen Titanrahmen kann man zum iPhone 15 Pro greifen, legt dafür aber (noch) mehr Geld auf den Tresen.

In vielen Punkten ist das aktuelle Standardmodell für mich ein solider Schritt in Richtung Gegenwart. Nach vier Jahren Nutzung werde ich nun mit gutem Gewissen auf das iPhone 15 upgraden. Mein jetziges Smartphone gebe ich dann an meine Cousine weiter. (Sebastian Lang, 29.9.2023)