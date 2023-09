Fernsehen, sei es linear oder gestreamt, hat nicht gerade den besten Ruf. Aber ist es wirklich so schlecht für uns? Gemeinsam mit Franziska Zoidl und Selina Thaler vom STANDARD-Podcast "Besser leben" brechen Doris Priesching und Michael Steingruber eine Lanze für Serien und klären, ob wir beim Fernsehen tatsächlich verblöden, warum es heilsam sein kann, sich zu gruseln, und was ein gesundes Maß an Serienkonsum ist. (red, 28.9.2023)

Dieser Podcast wird unterstützt von Sky. Die redaktionelle Verantwortung liegt beim STANDARD. Sky