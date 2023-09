Clemens Janout hat in Klagenfurt einen Theaterverein gegründet: Ars Ex Machina. Florentina Amon

"Es braucht eine gehörige Portion Wahnsinn, um sich als junger Mensch in Zeiten wie diesen bewusst für ein künstlerisches Dasein zu entscheiden", sagt Clemens Janout. Und er macht es trotzdem. Der 1996 in Klagenfurt geborene, an der Wiener Schauspielschule Krauss ausgebildete Darsteller hat im Vorjahr in Klagenfurt den Theaterverein Ars Ex Machina gegründet, um, wie er sagt, einen Raum für avantgardistische Kunstformate zu schaffen – mit dem Sprechtheater als Angelpunkt. Sein Aktionsfeld richtet der Verein vorwiegend auf Kärnten und Wien aus.

Eine Million gute Dinge

Durchgestartet wird am kommenden Sonntag, 1. Oktober – pünktlich zum Geburtstag Janouts selbst – mit All das Schöne des Briten Duncan Macmillan (Jahrgang 1980). Das 2013 uraufgeführte und weltweit gepriesene Monologstück (Deutsch von Corinna Brocher) zeichnet den Umgang eines Sohnes mit dem Selbstmordversuch der Mutter nach. Als erste Reaktion fertigt das Kind für die Mutter eine Liste mit allen guten Dingen an, für die es sich zu leben lohnt, wie Eis essen und lange aufbleiben, bis die Liste über die Jahre auf eine Million Einträge anwächst und auch zum Punkt "Eine Aufgabe abschließen" kommt.

Grundidee des Stücks ist die Einbindung des Publikums. Deshalb lädt Janout gemeinsam mit Regisseurin Christina Constanze Polzer (zuletzt im Schauspielensemble am Landestheater Tirol) und Ausstatterin Ina Aloisia Ebenberger in einen wohnzimmerähnlichen Raum im ka1 (Kardinalplatz 1, Klagenfurt). Die Besucherinnen und Besucher sind also räumlich nah dran an der Figur und übernehmen – so war es in bisherigen Inszenierungen gelegentlich der Fall – dabei kleinere Rollen. All das Schöne ist kein Runterzieher, sondern, wie einst der Guardian schrieb, "vielleicht das komischste Stück überhaupt". (Margarete Affenzeller, 27.9. 2023)