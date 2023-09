Falsch verschicktes Konzept über die SPÖ sorgt für Ärger. Heribert Corn

Für eine Neudefinition des Begriffs "politischer Super-GAU" würde sich der Vorgang schon eignen. Das renommierte Sora-Institut hat "ohne Auftrag" für die SPÖ ein Strategiepapier entworfen: sehr detailliert bis ins Personelle. Durch einen Megafehler wurde das Konzept aus dem Institut an 800 (!) falsche Empfänger verschickt.

Sora ist ein privates österreichisches Sozialforschungs- und Beratungsinstitut, gegründet von Günther Ogris und Christoph Hofinger, und hat einen ausgezeichneten Ruf. Es ist kein bloßes Umfrageinstitut, sondern ordnet seine Ergebnisse auch sehr präzise gesellschaftspolitisch ein. Ein Fixpunkt ist der "Demokratiemonitor", der jährlich sehr genau die Haltung in Österreich zur Demokratie erhebt – und die Hochrechnung für den ORF bei Nationalratswahlen. Sora bietet neben Sozialforschung auch Beratung und hochwertige Seminare an (demnächst: "Zur Zukunft der Medienöffentlichkeit"), aber in dem Fall ist der Erklärungsbedarf klarerweise besonders groß.

Entsprechend forderten ÖVP und SPÖ, dass der ORF Sora den Wahl-Auftrag entziehen möge. Was der ORF umgehend tat: Zwar seien die Hochrechnungen immer äußerst präzise gewesen, und es habe "niemals irgendein Indiz für eine parteipolitische Einseitigkeit gegeben", aber "jeglicher Anschein von Einseitigkeit muss unterbunden werden".

Mal sehen, welches Institut den Auftrag für die Hochrechnung künftig bekommen wird. (Hans Rauscher, 27.9.2023)