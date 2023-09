Brian Brobbey von Ajax Amsterdam verlässt geschlagen den Platz. EPA/OLAF KRAAK

Amsterdam - Der am Sonntag abgebrochene niederländische Fußball-Klassiker zwischen Ajax Amsterdam und Feyenoord Rotterdam mit ÖFB-Verteidiger Gernot Trauner ist am Mittwoch ohne Zuschauer fortgesetzt worden und hat mit einer krachenden 0:4-Niederlage von Ajax geendet. Das Spiel war wegen wiederholten Abbrennens von Pyrotechnik beim Stand von 3:0 für Meister Feyenoord in der 56. Minute abgebrochen worden. Die Lage bei Ajax hat sich damit weiter verdüstert.

Der Schiedsrichter hatte die Partie in Amsterdam gemäß den Regeln der Liga beendet, nachdem Fans zweimal Leuchtraketen auf das Feld geschossen hatten. Bei dem Spiel waren keine Gästefans anwesend gewesen. Am Mittwoch war es Feyenoords mexikanischer Stürmer Santiago Gimenez, der sein Triple vollendete und für den offiziellen Endstand sorgte.

Während Feyenoord auf Platz drei liegt, vertieften sich die Sorgenfalten bei der Ajax-Führung. Der niederländische Rekordmeister liegt in der 18er-Liga derzeit nur auf Tabellenplatz 14 und hat unter Trainer Maurice Steijn nur eines der ersten fünf Ligaspiele gewonnen. Sportdirektor Sven Mislintat, der Steijn geholt hatte, war am Sonntag entlassen worden, am Mittwoch trat dann der Aufsichtsratsvorsitzende Pier Eringa seinen Rückzug an. (APA, 27.9.2023)