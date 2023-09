"Ukrainische Kinder - Von Russland entführt", "Inflation - Das gierige Biest", "Der Magpie - Ein besonderer Fluss in Kanada", "American Beauty" - und Radiotipps

19.40 REPORTAGE

Re: Ukrainische Kinder – Von Russland entführt Von Kiew bis Cherson, über Odessa und bis nach Russland: Diese Reportage erzählt von der sogenannten Russifizierung der ukrainischen Jugend. Bis 20.15, Arte

20.15 FÜR DIE SCHWACHEN

Robin Hood (USA 2010, Ridley Scott) Wie aus dem Bogenschützen der Helfer der Armen wurde: Russell Crowe feuert die Pfeile ab.

Bis 22.35. ORF 1

20.15 DOKUMENTATION

Inflation – Das gierige Biest Die Doku beschäftigt sich neben der Situation an der Preisfront auch mit historischen Inflationen, etwa in den 1970er-Jahren, und spürt den Profiteuren der Preissteigerungen nach. ­Danach geht es bei Scobel ab 21.00 um ethischen Kapitalismus. Bis 22.00, 3sat

20.15 NATUR

Der Magpie – Ein besonderer Fluss in Kanada In der kanadischen Provinz Québec in Kanada liegt einer der letzten unberührten Flüsse weltweit: Die Wälder um den Magpie River sind Heimat von Karibus, Wölfen, Bären und Luchsen. Auch das Volk der Innu ist hier zu Hause. Bis 20.55, Arte

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz: Die Armee der Unscheinbaren Tag für Tag sind Reinigungstrupps in Österreich unterwegs, oft unbeachtet von der Öffentlichkeit, um die Basis für eine funktionierende Gesellschaft zu legen. Reporter Al­fred Schwarzenberger ist mit ihnen auf Tour. Bis 22.00, ORF 2

"Schauplatz"-Reportage über Reinigungstrupps und Menschen, die die Welt in Ordnung halten: "Die Armee der Unscheinbaren", 21.05 Uhr, ORF 2. ORF

21.05 DOKUMENTATION

Land der Berge: Tirols Bergwelt am Achensee mit Peter Habeler Der Achensee liegt eingebettet zwischen dem Karwendelgebirge im Westen und dem Rofan-Gebirge im Osten. Bergsteiger Peter Habeler kennt diese ­Gegend rund um das "Meer der Tiroler".

Bis 21.55, ORF 3

21.50 DISKUSSION

Talk im Hangar-7: Planlos, kopflos, hilflos – Wie lösen wir die Flüchtlingsfrage? Darüber diskutieren bei Michael Fleischhacker Migrationsforscherin Sandra Kostner, Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache, Ex-Grünen-Chefin Eva Glawischnig und Servus-TV-Reporter David Rohde. Bis 23.00, Servus TV

22.30 MAGAZIN

Eco Reich durch Umwidmungen: Warum wir nichts davon haben / Was bleibt vom Homeoffice? Wie die Pandemie Arbeitsplätze und Büros verändert hat / Ist Lehm ein Baustoff der Zukunft? Bis 23.00, ORF 2

23.05 TALK

Stöckl Zu Gast bei Barbara Stöckl sind heute die Fußballlegenden Hans Krankl und Herbert Prohaska und ORF-Sportmoderator Rainer Pariasek. Bis 0.05, ORF 2

0.05 ENTLARVEND

American Beauty (USA 1999, Sam Mendes) Sam Mendes demontiert den US-Traum von suburbaner, mittelständischer Normalität: Lester Burnham bricht aus seinem langweiligen Dasein aus. Kevin Spacey in der Hauptrolle, Annette Bening als materialistische Kleinstadtzicke. Bis 2.00, Arte