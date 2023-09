Liebe Leserin, lieber Leser,

die digitale Überwachung verlagert sich in den öffentlichen Raum. Ein Polizei-Sicherheitsroboter in New York wirft Fragen zu Privatsphäre und Sinnhaftigkeit auf. Gegen die "fahrende Mülltonne" regt sich aber Widerstand.

Außerdem widmen wir uns heute einer ungewöhnlichen Allianz: Apple verteidigte nämlich Google in einem Verfahren. "Es gibt keine vernünftige Suchmaschinen-Alternative", ließ der iPhone-Hersteller ausrichten. Hat man also eine neue Silicon-Valley-Freundschaft geschlossen? Nicht ganz, hinter den Freundlichkeiten stecken handfeste finanzielle Interessen.

Das und viel mehr lesen Sie heute im Web-STANDARD. Wir wünschen spannende Lektüre!

Kontroverse über neue Sicherheitsroboter in der New Yorker U-Bahn

Apple verteidigt Google: Es gibt keine vernünftige Suchmaschinen-Alternative

macOS Sonoma: Die nächste Generation von Apples Betriebssystem ist da

Duolingo, Babbel und Co – funktionieren Sprachlern-Apps wirklich?

Elon Musk wollte einen Auftritt in "Cyberpunk 2077" erzwingen – mit einer Waffe

X ist die Plattform mit den meisten Falschinformationen

OpenAI strebt Bewertung von 90 Milliarden Dollar bei Aktienverkauf an

Xiaomi 13T Pro im Hands-on zeigt Optimismus in veganem Leder