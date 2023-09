Dass ausgerechnet eine Pressemitteilung des afghanischen Außenministeriums seine FPÖ-interne Position noch weiter schädigen könnte, das hätte Andreas Mölzer wohl nicht erwartet. Dass er das Land, wo Frauen von den Taliban brutal unterdrückt werden, besuchte, könnte nämlich jetzt zu seinem Parteiausschluss führen.

Der Alte Herr der Vandalia, Andreas Mölzer, am Weg zum Akademikerball in die Hofburg im Februar 2023. APA/TOBIAS STEINMAURER

Bereits 2014 schoss sich Mölzer nach fast zehn Jahren als EU-Abgeordneter ins Out. Er verglich die Europäische Union mit dem Dritten Reich, was in Brüssel wenig überraschend nicht gut ankam. Er bediente sich bei der Beschreibung der EU auch des rassistischen N-Worts und zog über Österreichs Nationalspieler David Alaba in der rechtsextremen Zeitschrift Zur Zeit rassistisch her. Als Reaktion musste er seine erneute Kandidatur Wochen vor der EU-Wahl zurücklegen. Es war nicht der erste Eklat im EU-Parlament: 2005 weigerte er sich, für eine Auschwitz-Resolution zu stimmen, die Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit verurteilte.

Mölzer wurde in Leoben geboren und studierte in Graz Jus und fiel bald als eloquent und selbstbewusst auf. In Kärnten, wo der Vater von fünf Kindern, von denen einige politisch aktiv wurden, ein Anwesen am Ossiacher See bewohnte, nahm seine Parteikarriere Fahrt auf. Als Rechts-außen-Getreuer Jörg Haiders wurde er Anfang der 1990er-Jahre Chef des Freiheitlichen Bildungswerks und Bundesrat. Bis 1990 war er Chefredakteur der FP-Wochenzeitung Kärntner Nachrichten sowie lange Jahre Chefredakteur der erwähnten Zur Zeit, als Autor schrieb er in der mittlerweile eingestellten rechtsextremen Aula und als Kolumnist der Kronen Zeitung.

Apokalyptisch-pornografische Erzählung

Für Entsetzen sorgte Mölzers 1991 veröffentlichte apokalyptisch-pornografische Erzählung Der Graue. Darin beschrieb er plastisch die Vergewaltigung von "bronzehäutigen Frauen" durch einen weißen Mann.

"Das rechtsintellektuelle Lager bin ich allein", beschrieb er sich in den 1990er-Jahren und streute dabei den geistigen Fähigkeiten der Kameraden nicht gerade Rosen, nicht einmal Kornblumen. Als Gast in Talkshows oder beim Akademikerball war der Alte Herr der schlagenden Studentenverbindung Vandalia Graz gerne gesehen.

Dass er in den letzten Jahren in der FPÖ keinen Einfluss mehr hatte, wie das Herbert Kickl nun darstellt, sehen Mitstreiter in der Vandalia und in Kärnten trotz Mölzers Impfbefürwortung in der Corona-Pandemie anders: Sein Wort hatte stets Gewicht. (Colette M. Schmidt, 27.9.2023)