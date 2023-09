In Kremsmünster wird das für die Energiewende so wichtige Speichermedium durch Aufspaltung von Methan hergestellt und Carbon gewonnen, ohne CO2 zu emittieren

Methan-Elektrolyse, Demonstrationsanlage der RAG AG in Kremsmünster, OÖ RAG AG

Wasserstoff gilt als Champagner der Energiewende: Er ist zwar teuer in der Herstellung, aber unverzichtbar, wenn der Übergang von fossilen, die Erderhitzung antreibenden Energieträgern zu erneuerbaren, umweltverträglichen Formen gelingen soll. Es gibt verschiedene Möglichkeiten der Herstellung. Eine neue, günstigere Methode glaubt nun Österreichs größter Speicherbetreiber, die RAG AG, gefunden zu haben – mittels Methanelektrolyse. Mit einer Demonstrationsanlage nahe Kremsmünster in Oberösterreich, deren Testbetrieb diesen Donnerstag im Beisein unter anderem des für Bergbau zuständigen Finanzministers Magnus Brunner (ÖVP) gestartet wurde, will man zeigen, was geht.

Unweit vom Standort der Methanelektrolyse hat die ehemalige Rohölaufsuchungsgesellschaft, die sich nun Renewables and Gas nennt, mit Partnern bereits im Frühjahr den weltweit ersten Wasserstoffspeicher in Betrieb genommen. Mit dem "Underground Sun Storage", für den eine ausgeförderte Erdgaslagerstätte in Gampern im Bezirk Vöcklabruck herangezogen wurde, soll aufgezeigt werden, dass überschüssige erneuerbare Energie aus Wind- oder Solaranlagen vom Sommer in den Winter geschoben werden kann. Die bisher gemachten Erfahrungen seien durchaus vielversprechend, sagte RAG-Chef Markus Mitteregger dem STANDARD.

Carbon als Nebenprodukt

Um CO2-freien, also grünen Wasserstoff möglichst rasch und in größerem Umfang Kunden zur Verfügung stellen zu können, habe man sich nun mit dem Berliner Unternehmen Graforce zusammengetan und weitere Partner an Bord geholt, erzählt Mitteregger. Graforce entwickelt und baut sogenannte Power-to-X-Anlagen. Eine solche zerlegt nun als eine von wenigen weltweit in Kremsmünster den Rohstoff Methan (Erdgas) unter Zuhilfenahme von grünem Strom in Wasserstoff und hochreinen, festen Kohlenstoff. Obwohl Erdgas im Spiel ist, gelangt kein klimaschädliches CO2 in die Atmosphäre, versichert Mitteregger.

Markus Mitteregger, Chef von Österreichs größtem Betreiber von Erdgasspeichern, setzt für das Gelingen der Energiewende große Hoffnungen in grünen Wasserstoff. APA/AFP/ALEX HALADA

Der benötigte Strom kommt von einer in Sichtweite befindlichen Photovoltaik-Flächenanlage, die der RAG gehört. Um Methan zu zerlegen, reiche im Gegensatz zur Elektrolyse mit Wasser ein Viertel der Strommenge. Zudem bekomme man ein interessantes Nebenprodukt – Carbon. Der anfallende feste Kohlenstoff sei sowohl für die Landwirtschaft als auch für industrielle Anwendungen interessant.

Breites Anwendungsfeld

Mehrere Glashaus- und Feldversuche hätten gezeigt, dass Kohlenstoff die pflanzliche Nährstoffverfügbarkeit und die Trockenstressresistenz der Pflanzen verbessert. Deshalb ist auch die Raiffeisen Ware Austria (RWA) in das Projekt eingebunden. Die Montanuniversität Leoben wiederum erforscht Anwendungsmöglichkeiten für Carbon in der Industrie, etwa bei der nachhaltigen Produktion von Baustrukturen, Batterien, Computerchips und Kohlenstofffasern sowie bei der Herstellung Carbon-basierter Materialien.

Die Kosten für die Demo-Anlage, die an die 50 Kilo Wasserstoff und etwa 150 Kilo Kohlenstoff pro Stunde schaffen soll, beziffert Mitteregger mit fünf bis zehn Millionen Euro, je nachdem, was alles eingerechnet wird. Fördergeld sei keines geflossen. Läuft die Testphase wie erwartet, will die RAG, die mehrheitlich der EVN und zu kleineren Teilen der deutschen Uniper sowie der Energie Steiermark gehört, eine größere Anlage aufstellen.

Einsatz im Blockheizkraftwerk

Geplant ist, dass ein Teil des in Kremsmünster produzierten grünen Wasserstoffs unter anderem im Blockheizkraftwerk der RAG, das sich in unmittelbarer Nähe der Demo-Anlage befindet, zur Eigenstrom- und Wärmeversorgung des Standorts genutzt wird. In den kommenden Wintern könnten die Energieüberschüsse laut Mitteregger auch zur Versorgung von bis zu 800 Haushalten mit grüner Fernwärme und grünem Strom in der Region Kremsmünster genutzt werden. (Günther Strobl, 28.9.2023)