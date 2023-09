Trotz Einwänden, das Projekt könnte Molche gefährden, darf Johnson nun an seinem für mehrere Millionen Pfund erworbenen Wohnsitz bald auch schwimmen

"Wenn wir kleine Molch-Hotels bauen müssen, um sie auf ihren Reisen am Swimmingpool vorbei unterzubringen, werden wir das tun", schrieb Johnson kürzlich zur Causa Molche scherzhaft in einer Kolumne. IMAGO/Roberto Casimiro

London – Großbritanniens Ex-Regierungschef Boris Johnson darf seinen geplanten Pool bauen – trotz Einwänden, das Projekt könnte womöglich heimische Molche gefährden. Das South Oxfordshire District Council habe die Bauarbeiten unter Auflagen genehmigt, meldeten die Nachrichtenagentur PA und der britische Rundfunksender BBC am Mittwoch.

Johnson wohnt mit Ehefrau Carrie und den drei gemeinsamen Kindern in dem denkmalgeschützten Herrenhaus Brightwell Manor, das er für mehrere Millionen Pfund erworben hatte. Gegen den Plan, dort einen Swimmingpool zu bauen, hatte ein Experte Bedenken wegen des Nördlichen Kammmolchs angemeldet.

"Werde alles tun, um sie zu beschützen"

Johnson hatte sich danach in einer launigen Kolumne für die "Daily Mail" zu Wort gemeldet. Chlorhaltiges Wasser sei für Molche wohl alles andere als ideal und es bestehe offenbar die Gefahr, dass sie in den Pool fallen könnten, schrieb Johnson. "Es muss nur noch eine Frage geklärt werden: Gibt es sie wirklich?"

"Sollte sich herausstellen, dass sich unser Garten so glücklich schätzen darf, das Zuhause von Molchen zu sein (...), will ich Sie wissen lassen, dass ich alles tun werde, um sie zu beschützen. Wenn wir kleine Molch-Hotels bauen müssen, um sie auf ihren Reisen am Swimmingpool vorbei unterzubringen, werden wir das tun", schrieb er. (APA, 27.9.2023)