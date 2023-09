Grazer gewinnen 3:0 in Leobendorf, Wiener 4:0 bei St. Anna, Linzer 3:0 in Imst. Auch BW Linz und Altach in der dritten Runde

Amadou Dante mit einer akrobatischen Einlage in Leobendorf. APA/HELMUT FOHRINGER

Wien - Sturm Graz, Altach, der LASK, Austria Klagenfurt, die Wiener Austria und Blau-Weiß Linz haben am Mittwoch den Einzug ins Achtelfinale des österreichischen Fußball-Cups geschafft. Der LASK setzte sich in Imst mit 3:0 durch, die Klagenfurter gewannen beim FC Marchfeld 3:2, die Favoritner behielten in St. Anna am Aigen mit 4:0 die Oberhand, Blau-Weiß kam dank eines 2:0 in Draßburg weiter. Sturm besiegte Leobendorf 3:0, Altach gelang beim FC Pinzgau Saalfelden ein 2:0.

Titelverteidiger Sturm hatte in Leobendorf zunächst Mühe, Erleichterung brachten die Tore von William Böving (43.), Alexander Prass (72.) und David Affengruber (90.). Der LASK erwischte in Tirol einen optimalen Start, Felix Luckeneder stellte schon in der achten Minute auf 1:0 für die Gäste. Danach ließ der Europa-League-Starter einige gute Chancen auf die vorzeitige Entscheidung aus, erst ein von Thomas Goiginger verwandelter Elfmeter (71.) und ein Treffer von Sanoussy Ba (85.) brachten Klarheit.

Einen ähnlichen Verlauf nahm die Partie der Wiener Austria in St. Anna. Eine drückende Überlegenheit der Veilchen münzte Andreas Gruber mit einem sehenswerten Kopfball zur Führung um (31.). Davor wie danach vernebelten die Wiener Top-Gelegenheiten, ehe der eingewechselte Manfred Fischer mit einem Schuss aus der Drehung für klare Verhältnisse sorgte (65.). Auch Dominik Fitz (75.) und Reinhold Ranftl (91.) schrieben noch an. Bereits nach wenigen Minuten musste Austria-Mittelfeldspieler James Holland verletzt vom Platz.

Karweina Matchwinner für Klagenfurt

Die Klagenfurter Austria ging durch einen Elfmeter von Andrew Irving (4.) schnell in Führung, kassierte aber prompt den Ausgleich, als Nicolas Meister einen Solo-Lauf erfolgreich abschloss (6.). Zum Matchwinner avancierte schließlich Sinan Karweina - der Führende der Bundesliga-Torschützenliste scorte in der 22. und 59. Minute. Meisters zweiter Treffer (80.) blieb ohne gravierende Auswirkungen.

Für das 1:0 von Blau-Weiß Linz in Draßburg zeichnete Stefan Feiertag verantwortlich (56.), der eingewechselte Ronivaldo legte in der 77. Minute nach. In Saalfelden schossen Amir Abdijanovic (35.) und Atdhe Nuhiu (38.) die Altacher in die nächste Runde.

Bereits am Dienstag waren Red Bull Salzburg, der WAC, Austria Lustenau, DSV Leoben, der SKN St. Pölten, Kapfenberg und der GAK ins Achtelfinale aufgestiegen. Als einziger Oberhaus-Club scheiterte bisher die WSG Tirol. Die Auslosung der Runde der letzten 16 erfolgt am kommenden Sonntag. (APA, 27.9.2023)

Ergebnisse der 2. Runde des ÖFB-Cups am Mittwoch:

SV Leobendorf - Sturm Graz 0:3 (0:1). Leobendorf, Tore: Böving (43.), Prass (77.), Affengruber (90.)

FC Pinzgau Saalfelden - SCR Altach 0:2 (0:2). Saalfelden, Tore: Abdijanovic (35.), Nuhiu (38.)

SC Imst - LASK 0:3 (0:1). Imst, Tore: Luckeneder (8.), Goiginger (71./Elfmeter), Ba (85.)

ASV Draßburg - Blau-Weiß Linz 0:2 (0:0). Draßburg, Tore: Feiertag (56.), Ronivaldo (77.)

FC Marchfeld Donauauen - Austria Klagenfurt 2:3 (1:2). Mannsdorf, Tore: Meister (6., 80.) bzw. Irving (4./Elfmeter), Karweina (22., 59.)

USV Weindorf St. Anna am Aigen - Austria Wien 0:4 (0:1). St. Anna, Tore: Gruber (31.), Fischer (65.), Fitz (75.), Ranftl (91.)

Achtelfinal-Auslosung am Sonntag.