Alexander Isak mit der Entscheidung für Newcastle. AFP/OLI SCARFF

Newcastle - Newcastle United hat Manchester City aus dem Rennen um den Titel im englischen Ligacup geboxt. Der schwedische Teamstürmer Alexander Isak (53.) traf am Mittwochabend im Drittrunden-Duell nach Vorarbeit des ehemaligen Rapid-Stürmers Joelinton entscheidend gegen den achtfachen Bewerbsieger. City war im Ligacup in der Vorsaison im Viertelfinale gescheitert, holte danach aber das Triple aus Meisterschaft, Champions League und FA Cup.

Chelsea schlug Brighton in einem weiteren Spiel um den Achtelfinal-Aufstieg mit 1:0, Liverpool gewann an der Anfield Road wieder einmal nach einem frühen Rückstand gegen Leicester City mit 3:1. Arsenal setzte sich bei Brentford mit 1:0 durch. Titelverteidiger Manchester United hatte bereits am Dienstag gegen Crystal Palace mit 3:0 gewonnen. (APA, 27.9.2023)