Archivfoto von Taschkent, aufgenommen im Juli 2023. IMAGO/Vladimir Smirnov

Taschkent – In der usbekischen Hauptstadt Taschkent hat die Feuerwehr einen nach einer Explosion ausgebrochenen Brand eingedämmt. Das Feuer in einem Lagerhaus in der Nähe des Flughafens sei unter Kontrolle, teilte die Regierung am Donnerstag auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit.

Einige Verletzte

Durch eine Druckwelle infolge der Explosion am frühen Morgen seien zahlreiche Fensterscheiben in Wohngebäuden in der Umgebung zu Bruch gegangen. Einige Menschen seien verletzt worden. Die Ursache der Detonation im Stadtteil Sergeli war zunächst unklar. Der Flugverkehr am internationalen Flughafen Taschkent verlief nach Angaben der dortigen Verwaltung normal. (Reuters, 28.9.2023)