Die Hacker sollen Anfang des Jahres die E-Mail-Plattform von Microsoft unterwandert haben und so an die E-Mails gelangt sein

Die chinesischen Hacker sollen E-Mails von zehn verschiedenen Konten gestohlen haben. AP

Washington – In den USA haben offenbar chinesische Hacker einem Insider zufolge 60.000 E-Mails von zehn verschiedenen Konten des US-Außenministeriums gestohlen. Wie eine mit der Angelegenheit vertraute Person aus dem US-Senat gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch sagte, haben die Hacker Anfang des Jahres die E-Mail-Plattform von Microsoft unterwandert und konnten so an die E-Mail-Konten des Außenministeriums gelangen.

Der Insider bezieht seine Informationen auf eine Besprechung von IT-Mitarbeitern des Außenministeriums, an der er teilnahm. Er erklärte weiter, dass es sich bei den betroffenen Konten um Mitarbeiter gehandelt habe, die außer einem Betroffenen für die Regionen Ostasien und den Pazifik zuständig seien. Das US-Außenministerium reagierte bisher nicht auf die Bitte um eine Stellungnahme. (APA, 28.9.2023)