Nicht nur "Polit-Pensionisten", sondern auch der Abgeordnete Kassegger wollte nach Kabul reisen – was für diesen Konsequenzen hat. Das Außenministerium wandte sich im Vorfeld per SMS an FPÖ-Mandatar Graf

Der Abgeordnete Axel Kassegger und Parteichef Herbert Kickl. imago images/SEPA.Media

FPÖ-Chef Herbert Kickl ist erbost. Grund dafür sind die ehemaligen freiheitlichen Abgeordneten Andreas Mölzer und Johannes Hübner, die sich am Wochenende nach Afghanistan begeben hatten, um hochrangige Vertreter der terroristischen Taliban zu treffen, darunter "Außenminister" Amir Khan Muttaqi.

Die FPÖ distanzierte sich prompt von der Visite. Es handle sich bei dieser Reise "um eine reine Privatangelegenheit dieser Personen, die weder in Abstimmung mit noch im Auftrag der FPÖ erfolgt ist und auch nicht von ihr bezahlt wurde", ließ ein Sprecher am Montag wissen.

Auch Kickl stellte am Mittwoch im Rahmen einer Pressekonferenz unmissverständlich klar: Die FPÖ habe die Reise weder beauftragt noch organisiert oder finanziert. Mölzer und Hübner seien "Polit-Pensionisten", die "keinerlei Bedeutung und Einfluss" im Hinblick auf die aktuelle Politik der FPÖ hätten. Den Besuch bei den Taliban halte er "für eine unglaubliche Dummheit". Kickl stellte außerdem einen Parteiausschluss der beiden in den Raum.

Kickls Erzählung bröckelt

Doch nun bröckelt Kickls Erzählung, wonach dieser zu keinem Zeitpunkt von den Reiseplänen gewusst habe und es sich um einen Alleingang von Personen gehandelt habe, denen "im Politikruhestand offensichtlich fad gewesen ist". Denn auch Kickls Vertrauter, der aktuelle Nationalratsabgeordnete und Präsident des Freiheitlichen Bildungsinstituts Axel Kassegger, plante ursprünglich, an der Reise nach Kabul teilzunehmen.

STANDARD-Informationen zufolge soll Kassegger, der Kickl im Herbst 2021 in der Funktion des Präsidenten des Freiheitlichen Bildungsinstituts nachgefolgt war, für die Organisation der Reise verantwortlich gewesen sein. Kickl soll allerdings alles andere als begeistert von dem Vorhaben gewesen sein und Kassegger die Reise untersagt haben, heißt es von mehreren Blauen zum STANDARD. Das wiederum würde bedeuten, dass Kickl im Vorfeld sehr wohl von den Reiseplänen gewusst hatte.

DER STANDARD konfrontierte Kassegger bereits Mittwochabend mit diesen Informationen – eine Anfrage blieb allerdings unbeantwortet. Donnerstagfrüh veröffentlichte die "Krone" schließlich einen Bericht, wonach Kassegger reumütig eingesteht, eine Teilnahme an der "privat organisierten Reise" ursprünglich geplant zu haben – die Parteispitze diesbezüglich allerdings nicht informiert zu haben.

Konsequenzen für Kassegger

Kickl fackelte daraufhin nicht lange, Donnerstagfrüh ging es Schlag auf Schlag: Kurz nach 8.30 Uhr ließ der Freiheitliche Parlamentsklub über eine Aussendung wissen, dass Kassegger zwar nicht sein Mandat, aber seine Funktion als außenpolitischer Sprecher mit sofortiger Wirkung zurücklegen werde. Die geplante Reise nach Afghanistan sei "ein riesengroßer Fehler von mir" gewesen, wird er darin zitiert. Und er sehe ein, dass dadurch die Funktion des außenpolitischen Sprechers "Schaden genommen" habe, weshalb er sich zu diesem Schritt entschlossen habe. Einmal mehr wird in der Aussendung betont, dass die Reise "rein privat" und "ohne Vorabinformation" der Parteispitze erfolgt sei.

Eine knappe halbe Stunde später folgte eine weitere Aussendung, in der Kickl Kasseggers Entscheidung "wohlwollend zur Kenntnis" nimmt. Kassegger sei mit diesem Schritt einer von Kickl beantragten Abwahl aus dieser Funktion zuvorgekommen. Die Entscheidung Kasseggers deutet Kickl als "Beweis dafür, dass die Fehlerkultur innerhalb unseres Klubs funktioniert".

Es war jedenfalls nicht das erste Mal, dass Kassegger in den vergangenen Monaten parteiintern unter Druck kam und mit Negativschlagzeilen zu kämpfen hatte. Im Sommer geriet Kasseggers Umfeld etwa ins Visier eines Finanzskandals. So ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen einen nahen Verwandten und gegen seinen früheren parlamentarischen Mitarbeiter, der jahrelang auch Gemeinderat in Graz war. Es geht um eine Kryptowährungspleite. Der Steirer ist seit 2013 Nationalratsabgeordneter und seit Februar Stadtparteiobmann der FPÖ Graz, nachdem ein Skandal um verschwundene Millionengelder für deren Implosion gesorgt hatte.

Außenministerium warnte FPÖ

Darüber hinaus dementiert das Außenministerium, dass die FPÖ vorab nicht in die Reisepläne eingeweiht gewesen sei. Aus dem Ressort heißt es, man habe in der Vorwoche von der Reise erfahren und über den FPÖ-Parlamentsklub "explizit davon abgeraten". Konkret habe sich ein hochrangiger Beamter des Ministeriums per SMS an den FPÖ-Abgeordneten Martin Graf, der Mitglied des außenpolitischen Ausschusses ist, gewandt, lässt eine Sprecherin am Donnerstag auf STANDARD-Anfrage wissen. Graf war für den STANDARD bislang nicht zu erreichen.

Kickl meinte am Mittwoch noch, dass das Ministerium nicht an den Parlamentsklub, sondern lediglich an Hübner per SMS herangetreten sei – der Wiener war bis Juni im Bundesrat aktiv, aktuell ist er Präsident der Freiheitlichen Akademie in Wien. (Sandra Schieder, 28.9.2023)