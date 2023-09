Roman Blumenschein und Agnes Hausmann in "Herr Ponzi sucht das Glück". Barbara Pálffy

Das Theater Drachengasse – kurz "die Drachengasse" – besteht seit seiner Gründung durch Emmy Werner 1981 als Sprechtheaterbühne für zeitgenössische Theaterliteratur. Kein Schiller, kein Shakespeare. Dafür Autorinnen und Autoren, die sich heutiger Fragen und Stoffe annehmen. Die am Wiener Fleischmarkt gelegene Bühne (ko)produziert vorwiegend Uraufführungen und lobt alljährlich einen Nachwuchspreis für Dramatik aus.

Die Spielzeit hat soeben begonnen, viel Neues steht zu erwarten, etwa ein künstlerischer Therapieabend mit dem Stück Glückskind von Melike Yagiz-Baxant (ab 2. 10.) oder die Theaterfassung von Andrea Abreus Coming-of-Age-Debütroman So forsch, so furchtlos (ab 26. 2.) – die Geschichte zweier unerschrockener Mädchen in einem ärmlichen Dorf auf der Ferieninsel Teneriffa in der Regie von Valerie Voigt (verantwortlich auch für Das weiße Dorf).

Neckische Moderation

Den Anfang macht eine Art Conférencier-Stück über die historische Betrügerfigur Carlo Ponzi (1882–1949). Stefan Lasko (auch Regie) hat dem Leben des italienischen Hochstaplers ein Stück gewidmet. In Herr Ponzi sucht das Glück oder Liebe in Zeiten des Dollars folgt er dem jungen Mann (Roman Blumenschein) von dessen Geburtsstadt Parma nach Amerika, wo dieser in verschiedenen Städten mit seiner Investitionsbetrugsmasche sehr viel Geld ergaunert.

Der Reiz des zwischen grünen Tapetenwänden heimelig angesiedelten Abends besteht im Wechsel zwischen Figurenspiel und neckischer Moderation der Geschichte. Diese wird am Klavier von Stefan Galler sowie von Agnes Hausmann in einem halben Dutzend Rollen und am Mikrofon vorangetrieben. Flugs wechseln hier die Jahre und Räume – mittels Kreidestrichen am Boden. Nett anzusehen, wiewohl nicht ohne Patina. (Margarete Affenzeller, 29.9.2023)