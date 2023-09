Mexiko – Eine angsteinflößende Begegnung hat eine Familie im Nordosten Mexikos gemacht: Ein Schwarzbär stattete ihr bei einem Geburtstagspicknick in einem Naturschutzpark einen Überraschungsbesuch ab. Ein virales Video zeigt, wie der Bär, der auf den Tisch gesprungen war, sich über das Essen hermacht, darunter Tacos, Enchiladas und Pommes. Die Menschen, die man in dem Video sieht, verhalten sich ruhig und versuchen wie erstarrt die Aufmerksamkeit des Bärs nicht auf sich zu lenken. Die Mutter schirmt ihrem 15-jährigen Sohn ab und hält ihm die Augen zu. Zwischendurch schnuppert der Bär kurz an den Menschen und widmet sich dann wieder dem Essen. Am Ende des Videos sieht man, wie der Bär vom Tisch hinunterspringt und wegläuft.

Mother shields son as bear interrupts family picnic in Mexico

A black bear in Mexico interrupted a birthday picnic and ate up the food on the table as a mother shielded her son from the animal. #news #mexico #blackbear CBS News Streaming Network is the premier 24/7 anchored streaming news service from CBS News and Sta CBS News

Schwarzbären werden immer öfter in Mexikos Städten gesichtet, vor allem im Norden des Landes, wie spanische Medien berichten. Geht man nach dem Rat von Fachleuten, hat sich die Familie in Mexiko absolut richtig verhalten. Das Wichtigste sei, keine Panik zu bekommen und den Bären wissen zu lassen, dass man keine Gefahr darstellt. Das könnte man beispielsweise tun, indem man ruhig spreche. Keinesfalls sollte man davonlaufen. Entweder sollte man sich langsam rückwärts oder seitwärts wegbewegen oder ruhig abwarten, bis der Bär sich selbst entfernt. (red, 28.9.2023)