Viele Familien markieren an Kastentüren oder an der Wand, wie groß das Kind wann war – und wenn man klein ist, ist jeder neu gewonnene Zentimeter Körpergröße toll. Aber was, wenn man sich wie die 13-jährige Ich-Erzählerin Magali viel zu groß fühlt? Und die Zielgröße zwischen 1,89 und 1,92 Meter geschätzt wird? Als der alte Herr Krekeler aus ihrem Haus ankündigt, dass sein Tod unmittelbar bevorsteht, reist seine Familie an – darunter auch sein Enkel Kieran, der Magali zunächst ziemlich auf die Nerven geht. Die in Form von Magalis Tagebuch mit viel Humor erzählten Ereignisse finden innerhalb von knapp zwei Wochen statt und bringen einige Lebensfragen zur Sprache – neben dem Thema Körpergröße auch, was das Sterben und der Tod eigentlich für uns bedeuten. Und nicht zuletzt, wie das mit dem Küssen ist und ob zierliche Mädchen eher geküsst werden als Magali. Spoiler: nein.

