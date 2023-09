Die Umstellung sei ein Meilenstein in Sachen Digitalisierung, meint Stadträtin Ulli Sima. urban

Wien – Das Parkpickerl in Wien wird unsichtbar: Ab 1. Oktober werden keine neuen Parkpickerl mehr ausgegeben. Wien stellt das bestehende System auf OCR-Bilderkennung um, die Kennzeichen werden gescannt. "Das ist ein Meilenstein in Sachen Digitalisierung und erspart den Autobesitzern das Kleben oder auch das Tauschen beim Bruch der Windschutzscheibe", so Digitalisierungsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) in einer Aussendung am Donnerstag.

Die optische Zeichenerkennung – Optical Character Recognition (OCR) – ist ein Vorgang, bei dem ein Bild von einem Text in ein maschinenlesbares Textformat umgewandelt wird. Der Einsatz der Software wurde demnach bereits über den Sommer getestet. Im konkreten Fall wird das Kennzeichen des Fahrzeuges von den Parkraumüberwachungsorganen mittels Smartphone gescannt. Es erfolgt ein Abgleich mit der verknüpften Datenbank. "Wie im bestehenden System auch erfolgt dabei keine Speicherung der Daten im Hintergrund", hieß es. (APA, 28.9.2023)