Was wäre Österreich ohne sein Essen? Also ohne sein bürgerliches, fleischhaltiges Essen? Bevor Sie sich in diesem Gedankenspiel verlieren, lassen Sie sich gesagt sein: Es wäre dramatisch – vor allem für die Politik. Denn mit Essen lässt sich hervorragend Politik machen. Es gibt nichts Menschennäheres als Essen. Jeder Mensch isst.

Nur an der Frage nach dem Was drohen sich die Geister zu scheiden. Ernährung ist Identitätssache geworden. "Was soll ich heute essen? Salat oder Schlachtplatte?", fragt der bekennende Fleischesser und bayerische Landeschef Markus Söder seine Follower auf Instagram. Schnitzel und Schweinsbraten eignen sich bestens zur Simulation von Bürgernähe. Sie sind das Schmiermittel der Volksverständigung und die Bindemasse zwischen "denen da oben" und der gemeinen Wählerschaft. G'scheites Essen steht in der politischen Kommunikation für gesunden Menschenverstand. Vor allem die ÖVP hat das verstanden.

Die Konservativen haben Fleischpolitik zur Kernkompetenz gemacht. In der "Normal"-Debatte um Niederösterreichs Landeshauptfrau Mikl-Leitner und Bundespräsident Van der Bellen sagte Kanzler Karl Nehammer, es sei wichtig, Normalität benennen zu dürfen, und tat das, na klar, mit einem Schnitzel. Wenn etwas in diesem Land normal ist, dann doch bitte das Schnitzel.

Nicht der erste Fleischvergleich

Auch Silvia Fuhrmann verstrickte sich einst in Fleischvergleichen. Um zehn Euro könne man sich gerade "drei Wurstsemmeln kaufen", meinte die damalige Bundesobfrau der Jungen ÖVP und versuchte damit die Ausgleichszahlungen an Pensionisten infrage zu stellen. Nach Kritik und Hohn über die schiefe Berechnung rechtfertigte sie sich im STANDARD-Interview mit dem Geständnis: "Ich esse keine Wurstsemmeln." Kaum zu bewerten, welcher der beiden Sätze der schlimmere Fehler ist. Im Land der Fleischpolitik ist es ratsam, sich zur Wurstsemmel zu bekennen.

Ein Wahlkampf ohne den ständigen Bezug auf Fleischgerichte? Unvorstellbar. Man würde den Würstel-Populisten und Bierzelt-Performern dieses Landes jegliches, verzeihen Sie, Futter nehmen. Sie müssen glauben, die normale, schnitzelessende Bevölkerung ohne Fleischparolen überhaupt nicht mehr erreichen zu können. Kein Wunder also, dass bei jeder Gelegenheit eine Essensreferenz herhalten muss. Und dass sich Politiker mit g'scheitem Essen als authentisches Mitglied des normalen Volkes zu inszenieren versuchen.

"Ich sage immer: Eine Leberkässemmel ist besser als ein Burger", wusste schon der Grünen-Chef und Ernährungsphilosoph Werner Kogler zu sagen. Dass Bundeskanzler Nehammer armen Menschen nun inoffiziell empfiehlt, sie sollen doch Hamburger bei McDonald's essen, wenn sie kein Geld für richtiges Essen haben, ist vor diesem Hintergrund fast schon folgerichtig.

In gewisser Weise erinnert Nehammers Aussage an den Äpfelsager von ÖVP-Frau Maria Großbauer. Um zwei Euro könne man Kindern aus einkommensschwachen Familien zu Mittag ja auch Äpfel mitgeben, statt ein warmes Essen zu servieren, suggerierte sie. Hamburger und Äpfel also: In der ÖVP'schen Ernährungspyramide ein normales Essen für arme Leute. Nur die normalen Leute sollen bitte noch ihr Schnitzel bekommen. (Leonard Laurig, 28.9.2023)