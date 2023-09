US-Außenminister Antony Blinken an der Leadgitarre. AFP/MANDEL NGAN

Normalerweise vertritt er die USA auf der Weltbühne, am Mittwochabend wählte US-Außenminister Antony Blinken die Blues-Bühne. Im Rahmen der Ankündigung einer neuen Initiative der Musikdiplomatie (Global Music Diplomacy Initiative) griff er zur Gitarre und performte mit der Hausband des State Department den "Hoochie Coochie Man" von der Blues-Legende Muddy Waters. Er teilte das Video auf Twitter und schrieb: "Ich konnte heute Abend die Gelegenheit nicht verpassen, Musik und Diplomatie zu verbinden." Das ging natürlich viral und wurde unterschiedlichst kommentiert.

Sein Auftritt folgte nach Auftritten von Jazz-Ikonen wie Herbie Hancock, Dave Grohl von Nirvana und den Foo Fighters und der aufstrebenden jungen Popsängerin Gayle im offiziellen Empfangsraum des Außenministeriums. Durchaus selbstironisch kommentierte Blinken vorab, er sei sicher, er werden den "Saal leerfegen".

US-Musiker in alle Welt

Die Global Music Diplomacy Initiative soll US-amerikanische Spitzenkünstler in über 30 Länder, auch nach China und Saudi-Arabien, entsenden. US-Rapper sollen beispielsweise nach Nigeria reisen, um über den Einsatz von Musik zur Konfliktbewältigung zu diskutieren. "Seit Generationen arbeitet die US-Diplomatie daran, die Macht der Musik zu nutzen, um Brücken zu bauen und die Zusammenarbeit zwischen US-Amerikanern und Menschen auf der ganzen Welt zu fördern", sagte Blinken in einer Rede vor seinem Auftritt.

Schon früh spielte Antony Blinken Gitarre in einer Band. Manche Songs findet man sogar auf Spotify. Von seinen Lehrern verabschiedete er sich an der Abschlussfeier am Gymnasium dem Vernehmen nach mit Pink Floyds "Another Brick in the Wall". (red, 28.9.2023)