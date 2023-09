Damian Lillard wollte eigentlich zu den Miami Heat. In Milwaukee bildet er nun ein Duo mit Giannis Antetokounmpo. Gleich mehrere Spieler wechselten Verein in dem Deal

Damian Lillard macht Milwaukee zum Titel-Favoriten. AP/Steve Dykes

Der Wechsel von NBA-Star Damian Lillard zu den Milwaukee Bucks um den zweimaligen MVP Giannis Antetokounmpo ist perfekt. Dies teilte der Klub in der Nacht zum Donnerstag mit. Der Point Guard kommt von den Portland Trail Blazers. Auch die Phoenix Suns waren an dem komplexen Tauschgeschäft beteiligt, bei dem zahlreiche Profis den Verein wechselten.

Unter anderen gaben die Bucks ihren Co-Star Jrue Holiday und einen Erstrunden-Draft-Pick im Jahr 2029 an die Trail Blazers und Guard Grayson Allen an die Suns ab. Portland hat außerdem das Recht erhalten, mit Milwaukee Erstrunden-Draft-Picks für die Jahre 2028 und 2030 zu tauschen.

Lillards Abgang hatte sich bereits zuvor angebahnt. "Ich freue mich auf mein nächstes Kapitel", schrieb der US-Amerikaner in Richtung seines neuen Vereins auf X. Der 33-Jährige, der alle seine elf NBA-Spielzeiten in Portland verbracht hat, hatte Berichten zufolge im Juli um einen Wechsel gebeten.

Lillard erzielte in der vergangenen Saison in 58 Spielen durchschnittlich 32,2 Punkte sowie 7,3 Assists und stellte mit einer Trefferquote von 46,3 Prozent eine Karrierebestleistung auf. Dennoch verpasste Portland mit einer Bilanz von 33:49 zum zweiten Mal in Folge die Play-offs. (sid, 28.9.2023)