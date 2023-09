Fitbit ist so etwas wie der Pionier unter den Fitnesstrackern. Seit 2021 im Besitz von Google stehend hat sich der Fokus zuletzt zwar zunehmend in Richtung Smartwatches verschoben, das heißt aber nicht, dass man alte Kernstärken aufgeben will. Und so gibt es nun eine Neuauflage des am meisten verkauften Trackers des Unternehmens.

Fitbit Charge 6

Die Fitbit Charge 6 ähnelt ihrer Vorgängerin auf den ersten Blick stark, es handelt sich also wieder um einen schlanken Tracker mit länglichem Bildschirm. Wer genau schaut, dem wird ein Unterschied aber schnell auffallen: Es gibt wieder einen seitlichen Knopf, von der zuletzt favorisierten, reinen Touch-Steuerung geht man also wieder ab. Diese hatte der Charge 5 viel Kritik eingebracht, da Touch bei intensiven Workouts eben nicht immer zuverlässig funktioniert und mühsam sein kann.

Die Fitbit Charge 6 ist da. Google

Das Gehäuse ist aus Aluminium, und zwar aus zu 100 Prozent recyceltem, wie Google betont. Und wenn wir schon beim Thema sind: Die Verpackung kommt ebenfalls komplett ohne Kunststoff aus. Das Display ist durch Gorilla Glass vor Beschädigungen geschützt.

Bessere Messung

Deutliche Verbesserungen verspricht Google für die Messung der Herzfrequenz. Diese soll bei intensiven Aktivitäten nun im Schnitt um 60 Prozent genauer als bei der Vorgängergeneration sein, möglich wird dies durch neue KI-Modelle, die direkt auf dem Tracker laufen. Damit sollen dann auch Auswertungen zum Kalorienverbrauch oder zu den Aktivitätszonen exakter werden.

Die Art der Messung wurde dabei von der Pixel Watch übernommen, allerdings für die deutlich schwächere Hardware eines solchen Trackers angepasst. Das ohne die Akkulaufzeit zu verschlechtern, die bleibt wie beim Vorgänger wieder bei sieben Tagen.

Hier gut zu sehen und eines der Highlights: die Rückkehr des Knopfs. Google

Auf ins Gym

Für jene, die oft im Fitnessstudio sind, ebenfalls von Interesse: Die Fitbit Charge 6 soll nun auch mit dort oft zu findendem Equipment zusammenarbeiten. Dabei wird aber nicht das sonst gebräuchliche ANT, sondern Bluetooth zur Übertragung genutzt. Was wiederum heißt: Das muss auch vom jeweiligen Gerät unterstützt werden. Google verweist auf ausgewählte Partner wie Peloton zum Start, weitere sollen folgen.

Viel Google

Die Fitbit Charge 6 ist der erste Fitnesstracker des Unternehmens, bei dem der neue Besitzer voll seinen Niederschlag in der Software findet. So gibt es nun etwa Google Maps als Anwendung, mit einem schlanken Interface können dabei auch Routen vorgegeben werden. Google Wallet und damit das Bezahlen klappt mit dem Fitnessband ebenfalls, damit wird das alte Fitbit Pay abgelöst. Ebenfalls neu ist eine App zur Steuerung von Youtube Music, um etwa beim Laufen schnell die passende Begleitmusik zu steuern.

Wie uns dieses Lifestylebild von Google klarmacht: Wer eine Fitbit Charge 6 hat, kauft natürlich auch Pixel-Smartphones. Google

Kernfunktionen

Die Fitbit Charge 6 beherbergt aber natürlich noch jede Menge andere Sensoren, die schon vom Vorgänger bekannt sind. Darunter welche zur Stressmessung (EDA) sowie zur Messung von Blutsauerstoff oder Hauttemperatur. All das wird dann für ausführliche Auswertungen zu Schlafqualität, Stress oder aktuellen Workouts genutzt. Auch wie fit man gerade für anstehende Workouts ist – oder ob man doch besser einen Ruhetag einlegen sollte –, kann auf der verbundenen Smartphone-App analysiert werden.

Apropos: Besagte Smartphone-App wurde gerade grundlegend überarbeitet, die neue Version wird dieser Tage an Android-User ausgeliefert. Die Fitbit Charge 6 arbeitet aber natürlich auch mit der iPhone-Welt zusammen, die minimalen Systemvoraussetzungen sind mit iOS 15 und Android 9 gelistet.

Es gibt auch einige neue Bänder. Google

Verfügbarkeit

Der Tracker ist in drei Farben erhältlich, mit denen sich Fitbit ebenfalls in der restlichen Google-Welt einfindet. Die gewählten Schwarz-, Weiß- und Rottöne kennt man nämlich genau so schon von aktuellen Pixel-Smartphones. Dazu kommen noch einige neue Bänder, die übrigens auch für die Charge 5 passen.

Die Fitbit Charge 6 kann ab sofort für 159,99 Euro vorbestellt werden. Ausgeliefert wird sie dann ab dem 12. Oktober. (Andreas Proschofsky, 28.9.2023)