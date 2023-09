Oscar-Preisträgerin Angelina Jolie (48) hat der Zeitschrift "Vogue" ihre Pläne für ein neues Modeprojekt vorgestellt. Im November will die Schauspielerin und Regisseurin das "Atelier Jolie" in New York in einem Gebäude eröffnen, in dem einst der US-Künstler Jean-Michel Basquiat (1960–1988) wohnte, wie das Magazin am Mittwoch berichtete. Ihr Ziel sei es nicht, selbst eine "große Modedesignerin" zu sein, sagte Jolie der "Vogue".

Im November will Angelina Jolie ihr "Atelier Jolie" in New York eröffnen. REUTERS

Vielmehr wolle sie anderen Talenten einen Ort bieten, wo sie kreativ und nachhaltig arbeiten können. Soziale und ökologische Nachhaltigkeit sollen Teil der Firmenphilosophie sein, ebenso wie die Zusammenarbeit mit Künstlern und anderen Kreativen aus aller Welt. Die sechsfache Mutter verwies auf die Mithilfe ihrer Kinder: Besonders Sohn Pax (19) und Tochter Zahara (18) hätten beim Aufbau des Projekts mit angepackt.

Modeprojekt als Therapieform

Die Zusammenarbeit mit Leuten, denen sie vertraue, beschrieb Jolie als "therapeutisch", um Dinge in ihrem eigenen Leben zu verändern. Sie fühle sich "ein wenig niedergeschlagen", räumte Jolie ein. Sie sei im vergangenen Jahrzehnt nicht sie selbst gewesen. Doch mehr wolle sie dazu nicht sagen. Vor sieben Jahren habe sie beruflich zurückgesteckt und ihre Teilnahme an Dreharbeiten zeitlich reduziert. Ihre Familie habe sehr unter der Situation gelitten. Sie hätten einen Heilungsprozess hinter sich und arbeiteten noch immer daran, Halt zu finden, sagt Jolie. Zuletzt war sie 2021 in dem Marvel-Film "Eternals" in der Nebenrolle als Kämpferin Thena zu sehen. (APA/dpa, 28.9.2023)