Die herbstliche Sonne sorgt schon am frühen Morgen für eine angenehme Wärme am Platz vor dem Hallstätter Kultur- und Veranstaltungszentrum. Doch in die malerische Salzkammergut-Idylle mischte sich am Donnerstag eine gehörige Portion Disharmonie. Unmittelbar vor Beginn des im Veranstaltungszentrum angesetzten Kongresses "Lebenswerter Alpenraum" rief die Bürgerliste Hallstattkultur nämlich zu einer Kundgebung gegen den Massentourismus auf.

Die Bürgerliste Hallstattkultur fordert eine Obergrenze für Tagesgäste. DER STANDARD / Rohrhofer

Tourismus-Obergrenze

Gut 30 Personen folgten dem Ruf der Bürgerliste und positionierten sich mit selbstgebastelten Schildern – "Radikale Grenzen für den Massentourismus", "Jetzt eine Notbremsung, oder wir werden überrollt" – vor dem Kongresshaus. Inhaltlich wurde erwartungsgemäß Bekanntes vermittelt: Aus Sicht der Bürgerinitiative ist der geschichtsträchtige Ort längst nicht mehr den Touristenströmen gewachsen. Gefordert wird eine ein Obergrenze – eine Senkung von derzeit rund 10.000 Gästen täglich auf 2.000 bis maximal 5.000 Tagesgäste.

Frühstücksdialog

Gast bei der ganztägigen Fachtagung ist auch Tourismusstaatssekretärin Susanne Kraus-Winkler. Diese hat sich jüngst durch die Aussage "Hallstatt hat seine Hausaufgaben nicht gemacht" wenig Freunde in der Region gemacht. Am Donnerstag versuchte es die ÖVP-Politikerin zunächst mit einem Dialog – und lud den Hallstätter Bürgermeister Alexander Scheutz (SPÖ), führende Touristiker sowie Vertreter der Bürgerliste zu einem Arbeitsfrühstück ins Hotel Grüner Baum ein.

Bürgermeister Alexander Scheutz und Tourismusstaatssekretärin Susanne Kraus-Winkler diskutieren Lösungsansätze. DER STANDARD / Rohrhofer

Orte "entzerren"

Im Gespräch mit dem STANDARD führt Kraus-Winkler dann aus, dass sie es – mit Blick auf die Demonstrationen – durchaus verstehe, "wenn die Leute zum Ausdruck bringen, was für sie im Ort wichtig ist". Das sei ja auch der Grund, warum sie heute in Hallstatt sei: "Weil wir in Österreich generell versuchen, das Thema Entzerrung an Orten, wo es räumliche und zeitliche Grenzen gibt, zu diskutieren und Lösungen aufzuzeigen.

Zu dem immer wieder überlegten Ticketsystem stellt Kraus-Winkler klar: Es gehe darum zu steuern, dass nicht "alle Leute zur selben Zeit an den gleichen Ort kommen". Und da seien digitale Lösungen durchaus hilfreich. Ob nun Hallstatt mittlerweile seine Hausaufgaben gemachte habe? Kraus-Winkler: "Hallstatt bemüht sich gerade, seine Hausaufgaben zu machen." Zwischenruf Bürgermeister Scheutz: "Wir machen keine Hausaufgaben, wir arbeiten an Lösungen." (Markus Rohrhofer, 28.9.2023)