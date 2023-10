Knoblauch gibt so manchen Gerichten erst den richtigen Kick. Aber er hat langanhaltende (Duft)Wirkung. Forschende dürften jetzt ein Mittel dagegen gefunden haben. Getty Images/AscentXmedia

Knoblauch ist ein köstliches Gewürz, unzählige Speisen schmecken damit besser. Und die kleinen Zehen sind noch dazu wirklich gesund. Sie enthalten unter anderem die sekundären Pflanzenstoffe Allicin, Ajoen und Saponin. Diese wirken leicht blutverdünnend und blutdrucksenkend und reduzieren dadurch das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Schlaganfall oder Thrombosen. Vor allem das Allicin wirkt wie eine Art natürliches Antibiotikum und bekämpft Bakterien, Viren und Pilze.

Nur eines kann Knoblauch nicht: den eigenen Atem verbessern. Im Gegenteil. Einen gut gewürzten Schweinsbraten oder einen Fisch mit frischem Knoblauch kann man oft am nächsten Tag noch riechen – und selbst schmecken. Das kommt vom Abbau der schwefelhaltigen Inhaltsstoffe etwa im Alliin. Den typischen Geruch kann man nicht nur ihm Atem wahrnehmen, er wird auch über die Haut abgegeben. Und das kann bei einem romantischen Date ziemlich unangenehm sein. Aber auch bei einem Businessmeeting oder auch einfach nur bei Treffen im Freundeskreis.

Ein überliefertes Hausmittel dagegen soll das Trinken von Milch sein, dadurch würde der Atem neutralisiert, das haben schon unsere Omas gesagt. Nun hat sich auch die Wissenschaft der Frage angenommen. Und gibt den Großmüttern recht. Joghurt, so legt eine in der Fachzeitschrift "Molecule" publizierte Untersuchung nahe, soll geruchseliminierende Wirkung haben. Das darin enthaltene Fett und Eiweiß dürfte die flüchtigen Verbindungen im Knoblauch, die über die Lungenbläschen in den Atem abgegeben werden, binden, haben Manpreet Kaur und Sheryl Barringer von der Ohio State University in Columbus, USA, festgestellt.

99 Prozent weniger

Die Reduktion soll dabei enorm ausfallen, gleich um 99 Prozent soll der Geruch abnehmen. Die spezifische Kombination von Fett und Protein im Joghurt dürften das bewirken. Auch jeder Bestandteil für sich hat eine neutralisierende Wirkung, aber eben deutlich weniger. Außerdem gelang die gewünschte Wirkung mit fettreichem Joghurt besser als mit fettarmem.

Omas Trick mit der Milch wurde übrigens schon in einer früheren Untersuchung verifiziert – auch wenn sie wohl nicht ganz so gut wirkt wie Joghurt. Aber bei beiden Produkten fangen die Proteine flüchtige Moleküle ein, bevor sie in die Luft gelangen, vermutet Barringer: "Wir wissen, dass Proteine den Geschmack binden. Das wird oft als negativ angesehen, vor allem wenn ein Lebensmittel mit hohem Proteingehalt weniger Geschmack hat. In diesem Fall wäre es aber positiv."

Deshalb empfiehlt sie auch griechisches Joghurt als besonders wirksames Produkt, da es einen höheren Proteingehalt hat als herkömmliches. Auch Fruchtjoghurts könnten gut funktionieren. Aber egal, zu welchem Eiweiß-Protein-Produkt man greift, wichtig ist, dass es man es möglichst bald nach dem Knoblauchgenuss verzehrt. (Pia Kruckenhauser, 29.9.2023)