Das Burgenland geht seit 2019 in der Pflege einen eigenen Weg und will möglichst allen Menschen, die zu Hause gepflegt werden möchten, das auch ermöglichen. Dafür können sich die betreuenden Angehörigen beim Land anstellen lassen. Ab Pflegestufe fünf erhalten sie dann eine 40-Stunden-Beschäftigung zum ebenfalls landeseigenen Mindestlohn von 2.000 Euro netto. Das Anstellungsmodell für betreuende Angehörige wurde von Beginn an wissenschaftlich begleitet, und die Erkenntnisse daraus sind die Basis für die kommenden Änderungen.

Gesundheitslandesrat Leonhard Schneemann und Landeshauptmann Hans Peter Doskozil sind überzeugt davon, dass das Anstellungsmodell in der Pflege im Burgenland ein sozialpolitischer Meilenstein ist, den man nun mit Erweiterungen schmückt. ÖVP und Grüne blicken aus einem völlig anderen Winkel auf denselben Stein. Landesmedienservice Burgenland

Ab 1. Jänner 2024 "öffnen wir das Modell für Personen, die zwar kein Verwandschafts-, aber ein Vertrauensverhältnis zur pflegebedürftigen Person haben", erklärt Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) und lobt die Vorteile des Modells: Mindestgehalt, soziale Absicherung und die Basis für eine mögliche berufliche Zukunft in der Pflege. "Diese Erweiterung ermöglicht es beispielsweise Nachbarn oder engen Freunden, in das Anstellungsmodell einzusteigen. Die zu betreuende Person muss jedenfalls damit einverstanden sein."

Voraussetzung für eine Anstellung ist neben ausreichenden Deutschkenntnissen eine Grundausbildung mit 100 Theorieeinheiten für die betreuende Person – so diese keine Pflegeausbildung hat. Die pflegebedürftige Person muss zumindest Pflegegeld der Stufe drei beziehen (dann bekommt man eine Anstellung für 20 Wochenstunden), österreichische Staatsbürgerin oder einer solchen gleichgestellt sein. Was die Mindestdauer eines Hauptwohnsitzes im Burgenland betrifft, gibt es ab 2024 ebenfalls eine Neuerung. Musste die zu betreuende Person ihren Hauptwohnsitz mindestens zwei Jahre ohne Unterbrechung im Burgenland haben, ist künftig eine Unterbrechung von bis zu sechs Monaten möglich. Dazu kann es kommen, erklärt Gesundheitslandesrat Leonhard Schneemann (SPÖ), "wenn jemand etwa aus Platzgründen in einer Pflegeeinrichtung in einem anderen Bundesland gemeldet werden musste".

ÖVP sieht das Modell als gescheitert an

Kritik kommt umgehend von der ÖVP, die behauptet, dass hier der falsche Weg eingeschlagen werde. "Das Pflegeanstellungsmodell ist gescheitert. Von den geplanten 600 Anstellungen gibt es aktuell nur rund 284 Anstellungen", erklärt ÖVP-Pflegesprecher Thomas Steiner.

"Unser Modell findet mittlerweile europaweit Beachtung. Steiner und seine Partei wären gut beraten, eine weitere Ausrollung – auch auf Bundesebene – zu unterstützen statt Betroffene zu verunsichern", heißt es dazu aus dem Büro des Landeshauptmannes. Er selbst erinnert an Südtirol und Bayern, die sich ganz genau angesehen haben, wie das System im Burgenland funktioniert. Schneemann indes spricht von "beeindruckenden Zahlen" und verweist auf "467 Anstellungen seit 2019" verweist. Die Zahlen der Anstellungen würden steigen, sind beide überzeugt, auch wenn vor allem der Umstieg aus einem anderen Beruf in den der Betreuung eines Menschen ein nicht zu unterschätzender Schritt sei. "Es gibt ja nicht nur die schönen Momente mit Kartenspielen", erinnert Doskozil.

Bestätigt hingegen sehen sich die Grünen – allerdings auch in ihrer Kritik. "Wir weisen seit Ankündigung des von der SPÖ propagierten Modells der Anstellung pflegender Angehöriger auf zwei besonders kritische Punkte hin: die Festlegung auf ein Angestelltenverhältnis mit Angehörigen und dass Menschen ohne Pflege-Ausbildung im Rahmen einer Anstellung keine Pflegehandlungen setzen dürfen. Das wurde immer vom Tisch gewischt", erklärt Klubobfrau Regina Petrik in einer Aussendung. Nun komme aber genau das, was die SPÖ immer abgelehnt habe: "Angestellt werden kann jedwede von der zu pflegenden Person benannte Bekannte, und diese Person wird als Betreuungskraft angestellt, nicht mehr als pflegende Person." (Guido Gluschitsch, 28.9.2023)