Heinz Hollerweger, unterwegs mit einem der U-Boot-Sonderprojekte, dem E-Bike von 2012. Foto: Audi / Kati Ebner

Was haben ein E-Bike, synthetischer Motorsound, eine Anlage zur CO2-Entnahme aus der Atmosphäre, ein Wankelmotor-Range-Extender und ein Elektro-Supersportwagen gemeinsam? Es sind alles U-Boote. Keine Sorge, wir tauchen da nicht etwa in ein submarin-militärisches Thema ein, sondern in eines von einstigen Sonderprojekten bei Audi. Der gebürtige Linzer Heinz Hollerweger, Entwicklungs-Urgestein bei Audi und dort zuletzt, bis 2016, Leiter der quattro GmbH, hatte unser Interesse an dem Thema schon länger geweckt, jetzt nahm er sich in seinem steirischen Domizil gastfreundlich die Zeit zum Ein- und Rückblick.

Worum es geht? Projekte herauslösen aus dem Tagesgeschäft, aus eingefrorenen Prozessen, und nach ihren Leidenschaften ausgewählte Mitarbeiter unterschiedlichster Fachbereiche ein paar Monate lang in kleinen Teams zusammenbringen. Fördert Vertrauen und Kreativität, setzt enorme Dynamik frei. Das Zeitfenster für dieses Paralleluniversum ist längst wieder vorbei, aber als das vor zwölf Jahren begann, war es eine aufregende Sache: "Erstmals hörte ich den Begriff bei einer Besprechung von Bereichsleiterkollegen, wo Axel Eiser, damals Motorenentwickler, sagte: 'Wir haben so viele geheime Projekte, da müssen wir aufpassen, dass die U-Boote nicht zusammenstoßen.'"

Schon bei der ersten Begegnung des U-Boot-Teams entstanden erste Skizzen. Das Bild zeigt Detailskizzen und Musterbauteile. Foto: Audi

Damit weihnachtet es auch schon, denn am 23. Dezember 2011 hockten 30, 40 radaffine junge Leute bei Hollerweger auf dem Werkstattboden, "und es wurde gehirnt". Davor hatte er 50 Kollegen angeschrieben, es sei ein Querdenkprojekt für das GTI-Treffen 2012 am Wörthersee geplant, wo die Konzernmarken Jahr für Jahr eigene Ideen präsentierten: ein Elektrobike aus Audi-Perspektive, und dies war die "für mich überraschend zahlreiche" Ausbeute.

Der E-Bike-Boom hob eben erst an, und Hollerweger erinnert sich: "Ich war immer schon radinteressiert und sagte zum Fahrwerker Horst Glaser: Je mehr sich das technisch hochentwickelt, desto mehr nähert es sich der automotiven Technologie. Mein Traum war, auch einmal einen Wheelie zusammenzubringen, aber ich kann das nicht. Horst meinte: Mit einem Fahrdynamikregler könnten wir das hinkriegen. So ergab eine Idee die andere."

Hilfst du mir, so helf ich dir: Audi leistete KTM 2008 beim X-Bow massive Schützenhilfe, beim U-Boot-Projekt E-Bike lief es genau andersrum. Foto: KTM

Und der Kontakt mit KTM zahlte sich aus. Audi hatte die gerade unterstützt beim X-Bow, jetzt lief es umgekehrt. Bei extrem knappem Zeitbudget, in drei Monaten, bis März, musste alles fertig sein. "Was mich faszinierte: die Arbeitsweise von KTM und Kiska. Die meinten, wenn wir da weiterkommen wollen, müssen Designer, Modellbauer, Techniker alle in einen Raum. Während der Woche konnte ich natürlich niemand freistellen, das lief alles in der Freizeit und unentgeltlich. Immer Freitag Mittag bis Samstag Abend sind wir dann nach Anif gekommen zu KTM Technologies. Entgegen allen Prognosen haben wir es auf diese Weise geschafft."

Technik? "Wir modelten einen Fahrdynamik- in einen Wheelie-Regler um. ABS. 1,5-kW-Motor. 530-Wh-Akku. Fahrererkennung per Touchsensor. Karbonfiber. LED-Licht, damals noch was Besonderes. Der Rollwiderstand war nicht optimal, 21 kg sind auch kein Ultraleichtgewicht, Motorverbrauch war relativ hoch – aber eben: war ja ein Prototyp."

Motto: "Wheelie for everyone"

Danny MacAskill habe man zur Präsentation am Wörthersee nicht bekommen, aber Julien Dupont, bei KTM Stuntfahrer, war kaum die schlechtere Lösung. Großes Spektakel, irre Show. Patriarch Ferdinand Piëch war angetan: "Das ist eine gute Idee, ich komme am Abend wieder." Hollerweger dachte, das sei eine Geste der Höflichkeit, aber nein: "Wir hatten den Stand schon zugesperrt und ein Bier aufgemacht – plötzlich steht der Piëch da mit seiner Uschi. 'Zeigen Sie mir das nochmal.' Wir also: Burschen, auf, auf, wir legten uns alle auf den Boden, und Julien Dupont sprang noch einmal mit dem Rad über uns drüber." Im Endeffekt bestellte und kaufte Piëch ein Rad, aber die Serienfertigung scheiterte, sobald ein offizielles Projekt daraus wurde.

Von der Idee bis zum fertigen Wörthersee-Prototypen kostete das "U-Boot" um die 500.000 Euro. Das Geld stammte aber nicht etwa aus einem Sondertopf, sondern: "Ich bin mit der Idee vom Audi E-Bike zum seinerzeitigen Entwicklungschef Michael 'Mike' Dick gegangen, der sagte, ja, geile Idee, macht einmal. Ich: Ja, aber das wird ein bisschen was kosten. Er: Ich schau da nicht hin, das finanziert ihr aus eurem Budget. Horst Glaser war mit von der Partie, und wir haben gesagt: 'Da verbuchen wir ein bisschen was auf dieses Projekt und auf jenes, an den Controllern vorbei', den Freiheitsgrad hatten wir. Wir hatten natürlich keine Ahnung, was das kosten würde, wir standen ja erst am Anfang der Idee."

Ob nicht einer der Hauptzwecke der Übung gewesen sei, die Leute zum Querdenken anzuregen? "Richtig. Aber ich muss gestehen, das hatten wir am Anfang noch nicht so realisiert. Die emotionale Bindung ist der eigentliche Kick an so einem Projekt."

Zwei U-Boot-Kategorien

Bei den U-Boot-Projekten, präzisiert Hollerweger, habe es zwei Kategorien gegeben: Solche aus einem bestehenden Produktportfolio (Stichwort A1 quattro), wo die Mitarbeiter im Prinzip in ihren angestammten Rollen agieren, aber herausgelöst aus dem Tagesgeschäft. Zweitens: Völlig neue Produktideen, wie etwa das Fahrrad. "Sinnvoll ist so eine Vorgehensweise in Großunternehmen mit Arbeitsteiligkeit und eingefrorenen Prozessen, was raschen und agilen Entwicklungen entgegensteht. In Start-ups hingegen mach das keinen Sinn. Da förderst du eher Misstrauen und Chaos. Im Großunternehmen hingegen wird Vertrauen gerade in kleinen Teams gefördert."

Wichtig auch: Es dürfe kein klar umrissenes Erfolgsziel geben, kein Arbeiten nach Lastenheft, sondern alles müsse frei gestaltbar bleiben und die Mitarbeiter müssten aktiv mitgestalten können. "Eine Idee hier oder da, ja, das könnte gehen, oder das ist schwierig. Der Teamgedanke ist ganz, ganz wichtig. Keine klare Rollenzuordnung, nicht: Du bist der Motorkonstrukteur, du der Rahmenkonstrukteur, sondern interaktiv und flexibel. Wenn man die Leute lässt, teilen die sich das schon auf. So ein Team führt man nicht, das coacht man eher – und dann finden die sich."

Der Kick sei auch nicht das Geld, sondern, in der Freizeit etwas Besonderes zu leisten. "Es ging eher um non-monetären Incentives: ,Hey Jungs, ihr könnt alle an den Wörther See fahren und dann stellen wir gemeinsam dieses Ding vor.‘ – das war viel mehr Kick als ,Du kriegst 100 Euro mehr im Monat‘."

Mit dem E-Bike war jedenfalls der U-Boot-Damm endgültig gebrochen, in rascher Schlagzahl folgten weitere Geheimprojekte, darunter ein Allrad-E-Bike, das Hollerweger heute in seiner Garage stehen hat. Danach ein E-Scooter mit 11 kW und 80 km/h vmax, auch mit KTM gemeinsam, "der wurde nie öffentlich gezeigt", und dann - ebenfalls 2012 - das vielleicht spannendste Ding aus heutiger Klima-Sicht, das Projekt Werlte im Emsland. Michael Dick hatte seinen Abteilungsleitern aufgetragen, Megatrends in zehn, 20 Jahren zu benennen. Fünf oder sechs wurden definiert, Hollerweger erbte "CO2 und Energieeffizienz".

In der E-Gas-Anlage von Audi in Werlte im Emsland wird aus elektrolytisch erzeugtem Wasserstoff und CO2 aus einem Zementwerk synthetisches Methan hergestellt. 2012 präsentiert, sind die Ingolstädter aber längst wieder aus dem seit zehn Jahren laufenden Umweltprojekt ausgestiegen.

"Uns war klar: Wenn wir die CO2-Sache nicht intelligent umdrehen, ist das nur ein Wettlauf mit der Gesetzgebung. Also müssen wir schauen, CO2 aktiv aus der Atmosphäre rauszuziehen." Die Pilotanlage in Werlte läuft seit zehn Jahren, Audi ist inzwischen raus, aber die Einspeisung von Methan ins normale Erdgasnetz, die klappt. Von einem Zementwerk stammt das CO2, das mit elektrolytisch (vor allem aus Überschussstrom) gewonnenem Wasserstoff in der Methanisierungsanlage eben zu: Methan wird.

Ob sich das selbst trägt? "Gerechnet hat sich das nur, wenn du den Strom im Prinzip umsonst bekommen hast. Das geht über die Strombörse, da bekommt man sogar Geld, wenn man zu gewissen Zeiten Strom bezieht; aber auch über Überschussstrom aus den Windparks in der Nordsee." Bei der Strombörse sei Voraussetzung gewesen, die Anlage unheimlich schnell herunter- und hochfahren zu können. Das sei teilweise gelungen, aber nicht ganz.

Mach das Auto zu einem Baum

Ebenfalls interessant: "Die Idee war zunächst etwas anders: Mach das stehende Auto zu einem Baum. Entwickle Beschichtungen, die im Prinzip Fotosynthese machen, CO2 aus der Luft entnehmen und Sauerstoff produzieren. Das war der Ursprungsgedanke. Letztlich wurde dann Werlte daraus. Teamgröße anfangs: fünf, sechs Leute."

Zurück zum Wörthersee und den GTI-Treffen. Das war für Audi ein wenig eine Bühne, wo man "spinnerte Ideen" ausprobieren konnte. Zum Beispiel, noch vor dem E-Bike, 2010, dieser A1-Hotroad mit synthetischem Motorengeräusch. Daraus wurde dann der SQ5-Diesel mit seinem Sound. Audi stellte damals eine ganze Flotte verrückter A1 aus, sechs, sieben verschiedene Themenfahrzeuge – unter anderem eben auch einen Hotroad, extrem tiefgelegt.

Mit dem A1 Hotroad demonstrierte man beim GTI-Treffen am Wörthersee erstmals die Möglichkeiten synthetischen Motorensounds: ein Zwerg mit Vierzylinder, der wie ein V8 klang. Das Publikum war ganz aus dem Häuschen. Foto: Audi

Hollerweger: "Wir hatten damals erstmals Lautsprecher in der Abgasanlage ausprobiert. Der Trend kam gerade erst auf. Wir trieben das da ins Extreme und verpassten dem 4-Zylinder eine 8-Zylinder-Sound. Auf sie mit Gebrüll. Wir ballerten da den Wörthersee-Laufsteg rauf und runter, die Leute waren ganz fassungslos, wie gibt's denn das, so ein Spuckerl, wir kriegt ihr da einen 8-Zylinder rein? Wir klärten auf: Ist keiner, sondern ein 4-Zylinder. Wir machten die Motorhaube auf, und dann waren die Leute völlig von den Socken."

Der damalige VW-Konzernchef Martin Winterkorn befand die Idee für gut. "Beim Nachdenken, was man daraus machen könnte, kamen wir auf den Diesel. Dem mangelte es immer am sexy Sound. Heute ist das ganz anders, aber damals war Sound ein echtes Kaufargument. Daraus wurde dann eben der SQ5-Diesel."

Ein weiteres Projekt mit Niederschlag in die Serie war dann der A1 quattro, limitiert auf 333 Stück. Was niemand für möglich hielt, Hollerweger mit seinem U-Boot-Team machte den Fronttriebler zum Allradler, mit 256 PS, Budgetrahmen: zehn Millionen Euro. Ein U-Boot, das zum Ü-Boot wurde, nämlich in Serie ging.

Der bisher stärkste A1 war nicht der S1, sondern der Clubsport quattro. Es war ein abenteuerlicher Weg bis zur limitierten Serie, für das U-Boot-Projekt galt es, einen Budgetrahmen von zehn Millionen Euro einzuhalten. Foto: Audi

Vorgeschichte: Einen Allradler aus dem Fronttriebler zu machen, das brachten die Ingolstädter nicht zum Rechnen. Der Ex-Audi-Mann erinnert sich: "Das ging zwei Jahre so dahin, probieren, rechnen, probieren, rechnen. Dann ist dem Michael Dick der Kragen geplatzt und hat gesagt: Hollerweger, komm einmal her. Du machst jetzt einen A1 quattro – das lief bei mir dann so nebenher. Schnapp Dir eine Handvoll Leute, das hat beim Bike ja gut funktioniert, und mach mit denen eine A1 Sonder-Edition. Auf 333 limitierte Stückzahl. Macht das ganze Auto, mit Produktion drum und dran. Ich: Wie soll das denn gehen? In der FE haben wir keine Produktion. Dick: Das ist mir wurscht."

Raus aus der Produktion, rein in die Produktion

Also ran an die Aufgabe. Es kam ein stärkerer Motor rein, mit 256 PS, Allradantrieb, 2012 ging das Fahrzeug in Serie. Hauptherausforderung war die Produktion. Hollerweger: "Wir holten uns die Zwickauer FES (Fahrzeug Entwicklung Sachsen, Anm.) ins Boot. Die sagte, sie steuern die Karosserie aus, pfriemeln Antriebstrang, Hinter- und Vorderachse rein und schleusen das dann wieder in die Produktion ein. Die normalen Bandabläufe, Türen, Scheiben, laufen übers normale Band. So haben wir das dann hinbekommen." Der Preis – 49.000 Euro in Deutschland – war damals schon happig, der Absatz war aber bei 333 Stück kein Problem.

Wovon das U-Boot-Team selbst überrascht war: wie agil sich das Auto fuhr. Auf einer Winterfahrt kam zufällig der schwedische Profi Mattias Ekström dazu, fuhr mit dem Auto und wollte gar nicht mehr aussteigen – er kaufte dann gleich drei Stück für seine Rallye-Schule. "Und dann nahmen wir noch die quattro-Legende Stig Blomqvist mit ins Boot." Auch der war hellauf begeistert von dem Auto, und letztlich bekam jedes hinten die Plakette "Approved by Stig Blomqvist" drauf.

Auch ein U-Boot-Projekt: Zu Beginn der E-Auto-Welle, 2012, schickte Audi eine Flotte von 120 A1 e-tron für ein Pilotprojekt in München und Nürnberg in den Feldversuch. Den Wankelmotor als Range Extender steuerte die AVL bei, das Projekt scheiterte am njet von Patriarch Ferdinand Piëch: "Wankel? Kommt nicht infrage." Foto: Audi

Die restlichen beiden U-Boote scheiterten an Ferdinand Piëch. A1 e-tron mit Wankelmotor-Range Extender: "Ich war einmal gegen den Wankel und werde immer gegen den Wankel sein." R8 e-tron: "Ist das quattro?" "Nein, aber quattro brauchen wir nicht, Heckantrieb mit zwei einzeln angesteuerten E-Motoren ist viel dynamischer." "Für mich kommt so ein Auto nur mit quattro infrage."

Ähnliches Schicksal für den Elektro-Supersportler R8 e-tron. Wurde 2012 kurz vor Serienstart abgeblasen. Für Piëch hatte so ein Fahrzeug unbedingt ein quattro zu sein, Hollerwegers Konfiguration: Heckantrieb mit zwei Motoren. "Die konntest du separat ansteuern, deshalb war Heckantrieb die präferierte, die dynamischere Variante."

Fazit aus dem U-Boot-Komplex? "Ein Unternehmen sollte nicht immer nur auf KPIs (Key-Performance-Indicator, Leistungskennzahl, Anm.) und Börsenwerte schielen, sondern Vertrauen in die Menschen haben, die für eine Idee brennen." (Andreas Stockinger, 3.10.2023)