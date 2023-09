Wird die Wiener Bauordnungsnovelle 2023 ein großer Wurf? Die verantwortlichen Politikerinnen – es sind diesfalls tatsächlich nur Frauen – sind fest davon überzeugt. Wohnbaustadträtin Kathrin Gáal (SPÖ), Wohnbausprecherin Selma Arapović (Neos) und die Vorsitzende des Gemeinderatsausschuss für Wohnen, Wohnbau, Stadterneuerung und Frauen, Waltraud Karner-Kremser (SPÖ), referierten am Donnerstag in einem Pressegespräch zunächst nochmals die Eckpunkte der Gesetzesänderung: Altbauschutz, Zurückdrängung der Kurzzeitvermietungen, Reform der Stellplatzverpflichtung, Ausbau von Photovoltaik und Begrünungen, Entsiegelung etc.

Am 23. November soll die Novelle im Landtag beschlossen werden. Putschögl

Beschlüsse ab 10. Oktober

Und jetzt, eineinhalb Jahre nach Start der ersten Vorarbeiten für die Novelle, soll es auch schnell gehen: Am 10. Oktober soll der neue Entwurf in der Landesregierung beschlossen werden, am 23. November dann auch im Landtag. Fast unmittelbar danach könnte er dann auch schon in Kraft treten.

Doch vollumfängliche Zufriedenheit herrscht in der Bauwirtschaft und auch in der Architektenschaft nicht – das wurde erst vor wenigen Tagen auf dem Stadtentwicklungstag des Österreichischen Verbands der Immobilienwirtschaft (ÖVI) im Wiener Erste Campus deutlich. "Die angekündigten Verbesserungen halten bei näherer Prüfung anhand der proklamierten Ziele 'Verfahrensvereinfachung bzw. Beschleunigung', 'Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel' sowie 'Leistbares Wohnen' nicht das, was versprochen wird", sagte ÖVI-Bauträgersprecher Klaus Wolfinger. "Im Gegenteil, in zahlreichen Stellungnahmen der Begutachtungsphase wurde moniert, dass diese Ziele durch neue, überschießende Regelungen teilweise konterkariert werden."

"Liefern Sie sich nicht der MA 19 aus"

Bernhard Sommer, Vorsitzender der Wiener Kammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten, ging noch eine Eskalationsstufe weiter. "Bitte liefern Sie sich nicht der MA 19 aus!", schleuderte er in den Saal, in dem sich auch ranghohe Vertreterinnen und Vertreter der Wiener Stadtverwaltung befanden. Die Architektinnen und auch die Immobilienwirtschaft befürchten nämlich ganz konkret einen weiteren Ausbau der Macht der Magistratsabteilung 19 (Architektur und Stadtgestaltung), die zum Reich der Planungsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) gehört und die schon bisher aus Sicht der Planerinnen und Planer allzu strenge Maßstäbe anlegte und bei vielen Aus- und Aufbauten auf bzw. von Dächern ihr Veto einlegte.

Und nun zeichne sich ein totaler "Paradigmenwechsel" ab, erläuterte Architektin Sophie Ronaghi-Bolldorf: "Der Bestand wird komplett unter Schutz gestellt." Entwicklungen würden künftig praktisch gar nicht mehr möglich sein, denn sie würden zumeist Nachrang bekommen gegenüber dem Erhalt des Bestands bzw. des "Stadtbilds". Im berühmt-berüchtigten Paragraf 69, der "Abweichungen von Vorschriften des Bebauungsplanes" regelt, soll es künftig heißen: "Abweichungen, die in dauerhafter Weise dem Klimaschutz oder der Klimawandelanpassung dienen, sind nur zulässig, wenn dadurch das örtliche Stadtbild nicht störend beeinflusst wird."

Wolfinger sprach deshalb auch von einem "Einfrieren" des Stadtbildes. "Innovative, zeitgenössische Architektur würde hier deutlich erschwert und die von der Stadt grundsätzlich proklamierte sanfte Nachverdichtung des Bestandes weitgehend verhindert." Eine Reihe von prämierten Bauprojekten der letzten Jahre hätten zukünftig keine Chance mehr auf Realisierung.

"Bitte machts es einfacher"

Hans Jörg Ulreich, Bauträgersprecher in der Wirtschaftskammer, appellierte noch ein letztes Mal an die anwesenden Beamtinnen und Beamten, darunter auch Stadtbaudirektor Bernhard Jarolim. "Bitte machts es einfacher, für eure Beamten und für uns." Die Bauordnung sei der größte Hebel punkto Nachverdichtung, den Wien zur Verfügung habe. Doch je komplexer diese, umso länger würden Bauverfahren dauern.

"Wir alle haben den Wunsch, die Bauordnung zu verschlanken", konterte Jarolim. Doch die Notwendigkeiten, Regulierungen zu schaffen, würden schlicht und ergreifend immer mehr werden. Gerade, was Abbrüche betreffe, sei "das Pendel sicher gerade ganz oben", sprich: hier habe es in den vergangenen Jahren immer mehr Verschärfungen gegeben, die nun mit der neuen Bauordnung quasi auf die Spitze getrieben würden. Eloquenter Nachsatz: "Aber wir wissen alle, wer dafür gesorgt hat, dass das Pendel ganz nach oben getrieben werden musste."

"Zu wenig oder zu viel"

"Allen wird man es nie recht machen können", sagte Stadträtin Gáal zu der Kritik. "Den einen ist es zu wenig, den anderen zu viel." In einigen Details habe man aber noch nachgeschärft, das sei in dem neuen und endgültigen Entwurf, der in Kürze veröffentlicht wird, bereits abgebildet. Beispielsweise habe man nun klargestellt, dass die Baupolizei Gutachten über die "wirtschaftliche Abbruchreife" eines Gebäudes selbst in Auftrag geben wird – bisher kamen diese Gutachten von den Bauwerbern.

Nichts mehr geändert hat sich bei der Stellplatzverpflichtung. Wie berichtet, ist hier eine völlige Umstellung des Systems geplant, hin zu einem Zonenmodell nach Züricher Vorbild. Je zentraler und je besser eine Liegenschaft ans öffentliche Verkehrsnetz angeschlossen ist, desto geringer ist die Anzahl an Stellplätzen, die künftig errichtet werden muss. Hier wurde sowohl am Zonenplan als auch an den jeweils gültigen Prozentsätzen – 70, 80 und 100 Prozent – nicht mehr geändert. Für Gáal und für Arapović ist es dennoch ein Meilenstein, denn wichtig sei zunächst einmal die Implementierung des neuen Systems; in einem weiteren Schritt könne man dann an den Prozentsätzen schrauben.

Und weil es auch Aufregung gab darüber, dass bei weitem nicht alle der 163 eingegangenen Stellungnahmen zur BO-Novelle auf der Website der Stadt veröffentlicht wurden: Hier waren datenschutzrechtliche Bedenken ein Mitgrund, sagte Christine Pass-Dolezal von der MA 64 im Pressegespräch. Nach einem neuen Erlass wird sich das künftig aber ändern, betonte die Stadträtin. (Martin Putschögl, 28.9.2023)