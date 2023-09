Peter Handkes "Publikumsbeschimpfung" gerät in der Wiener Gemeindebaubühne zu einer starren Deklamationsstunde

Berenike Tölle, Tanja Raunig und Franz Adrian Wenzl (v. li.) schimpfen los. Ingo Pertramer

"Ihr Rotzlecker", "ihr Glotzaugen", "ihr Milchgesichter", "ihr Schwangerschaftsunterbrecher" (1966 wurde nicht gegendert), "ihr Schleimscheißer", "ihr Schrumpfgermanen", "ihr Nazischweine", "ihr Saujuden", "ihr Bestien in Menschengestalt" – und es gibt noch viele mehr dieser hier lose aufgelisteten Zärtlichkeiten. Auf diese saftige Beflegelung in Peter Handkes legendärer Publikumsbeschimpfung muss man aber ganz schön lange warten. Auch im Rabenhof-Theater, wo soeben eine unter Mitwirkung der Band Kreisky erarbeitete, allzu starre Neuinszenierung von Matthias Jodl Premiere hatte.

ExtremeMitte

Evozierte Claus Peymanns Frankfurter Uraufführungsinszenierung 1966 noch einen Skandal – immerhin ließen sich die betroppezten Perlenketten- und Schlipsträger damals zu Buh-Orkanen herab –, so wartet das österreichische Publikum von heute begierig auf die Schmähungen und klatscht im Anschluss euphorisch. Das hat weniger im Katholizismus liegende Gründe, sondern ist einer hohen Provokationsschwelle auf den Bühnen zuzuschreiben. Nichts bringt den gemeinen Plüschsesselinhaber von heute so schnell aus seinem gepflegten Zustimmungstakt.

Sie erleben hier nichts

Die Publikumsbeschimpfung ist bei genauerer Betrachtung aber auch ein recht höflicher Affront-Einakter, denn mehr als alles andere beinhaltet sie Handkes Angriff auf die etablierte, anno dazumal überaus didaktische Theaterkunst. Die im Rabenhof von einem Rednerpaar (Tanja Raunig und Franz Adrian Wenzl von der Band Kreisky) überbrachten Satzfolgen hebeln Stück für Stück alle Guckkastengewohnheiten aus: "Wir spielen Ihnen keine Welt vor", "unsere Gesten haben keine Funktion", "Sie erleben hier nichts" etc. War diese Predigt zur Beatnik-Ära ein Befreiungsschlag, so kann man sie heute – scheint’s – nur nachbeten.

Regisseur Jodl arrangiert den Text als strenges Sprechkonzert, bei dem mehrere Musikstile ineinandergreifen – dargebracht von der Indierock-Band Kreisky einerseits, andererseits von einem mit Keyboards und anderen kleinen Instrumenten gewappneten Frauenchor, der Wenzls Wiener Idiom ("Zait", "Oat") akkurat wieder ausbügelt.

Mehr Hitparade

Besieht man sich die befreiend hinausgeschossene und -getanzte Publikumsbeschimpfung von 1966 (auf Youtube ist immerhin die 14-minütige Schlusspassage verfügbar), so bleibt die Rabenhofer Arbeit in ihrer formalisierten Sprech- wie Körperperformance überaus erratisch. Zwar hat Handke zur Vorbereitung für die Schauspieler das Hören von kirchlichen Litaneien empfohlen. Genau so aber auch die Hitparade von Radio Luxemburg. Davon gab’s hier eindeutig zu wenig. (Margarete Affenzeller, 28.9.2023)