Mühsame Premiere von Philip Venables Oper an der Wiener Kammeroper in der Regie von Marcos Darbyshire

Hasti Molavian und Timothy Connor erzählen in der Kammeroper die rätselhaft-tragische Story eines jungen Paares. Peter Mayr

Die Geschichte, die sich in der Oper Denis & Katya enfalten soll, ist rätselhaft, tragisch und zweifellos eine musiktheatralische Verarbeitung wert. Sie basiert auf einer realen Katastrophe, die sich 2016 im russischen Örtchen Strugi Krasnye zugetragen hat. Die beiden jungen Verliebten Denis und Katya haben familiäre Probleme, hauen ab und verkriechen sich – tüchtig feiernd – in einer Datscha. Per Social Media lassen sie auch Interessierte an ihrem kurzen Glück teilhaben.

Als sie von der Polizei gefunden werden und die Hütte umstellt wird, schaukelt sich die Situation hoch und eskaliert mit Todesfolge für die Teenager. Die näheren Umstände bleiben ungeklärt. Auch die Oper des britischen Komponisten Philip Venables (Libretto Ted Huffman), die 2019 in Philadelphia uraufgeführt wurde, lässt offen, was tatsächlich passiert ist, wiewohl sie sich erhebliche Recherchemühe gibt. Denis und Katya kommen allerdings als Figuren leider nicht vor. Ebenso fehlt so etwas wie ein dynamischer Erzählfluss.

Freunde und Lehrer

In der Hauptsache vermitteln die fulminante Mezzosopranistin Hasti Molavian und der formidable Bariton Timothy Connor erzählend und singend Zeugenberichte, welche u. a. Freunde und Lehrer zu Wort kommen lassen. Dazwischengeschaltet sind Wandprojektionen von Internet-Postings der Viewer und auch noch der Whatsapp-Plausch zwischen Komponist und Librettist, was erhebliche dramaturgische Probleme ergibt.

Der Wechsel zwischen der Erzählebene und den projizierten verbalen Interventionen führt zu einem monotonen Dauerbrechen der Geschichte, einem Stop-and-go-Spiel, das zu spät Beschleunigung erfährt. "Höhepunkt" ist eine Szene, die im trichterartigen Bühnenbild durch Videoanimation einen Sturzflug in einen Schacht insinuiert. Im Grunde wächst die Oper aber nie über eine starre Collage aus Fakten und Fiktion hinaus.

Vier Celli und etwas Elektronik

Auch durch das karge Instrumentale findet keine Belebung statt: Die zwei Cellopaare, die links und rechts auf der Bühne agieren (Teilnehmer der Klangforum Wien PPCM Academy), haben tendenziell nur träge Riffs zu erwecken, die den grundsätzlichen Eindruck eines Opernstillstands nicht auflösen können.

Wenn es zum Schluss motivisch emotional und kantabler wird, ist die Aufmerksamkeit bereits nahe der Erschöpfung. Was wieder bewiesen wurde: Scheint etwas vom Konzept her dicht und intensiv, erweist es sich in der Bühnenrealität bisweilen als verkrampfte Materialsammlung, deren Teile einander gegenseitig behindern. Es gab aber reichlich Applaus. (Ljubisa Tosic,28.9.2023)