SWITCHLIST

Astrid Ebenführer

19.40 REPORTAGE

Re: Im Tiefflug gegen Waldbrände – Lösch­flieger im Einsatz Hitze und Trockenheit sorgten im Sommer für viele Waldbrände in Europa. Um die Feuer möglichst schnell einzudämmen, werden Löschflugzeuge immer wichtiger. Nicht nur im Süden, sondern auch in Mitteleuropa. Bis 20.15, Arte

20.15 DDR

In Zeiten des abnehmenden Lichts (D 2017, Matti Geschonneck) Eugen Ruges Erfolgsroman über die Geschichte der DDR wird hier zum Kammerspielfilm. Und Bruno Ganz gibt den sarkastischen Zeremonienmeister Wilhelm Powileit. Bis 22.00, 3sat

20.15 DISKUSSION

Zur Sache: Wie krank ist unser Gesundheits­system? Bei Wolfgang Geier diskutieren Ex-Gesundheitsministerin Andrea Kdolsky, Hellmut Samonigg von der Med-Uni Graz und Patientenanwalt Gerhard Jelinek.

Bis 21.05, ORF 3

20.15 BEZIEHUNGSWEISE

French Kiss (USA 1995, Lawrence Kasdan) Kate hat klare Vorstellungen: heiraten, Kinder, Haus, Hund. Den zugehörigen Mann dafür hat sie auch. Glaubt sie. Doch der verliebt sich auf einer Paris-Reise in eine Französin. Sie muss natürlich hinterherfliegen und lernt den charmanten Lebenskünstler Luc kennen. Romantisch und nicht kleinlich im Umgang mit US-Klischees, aber fein besetzt mit Meg Ryan, die gerne die Zehenspitzen nach innen dreht und sich zu lange Pullover über die Hände zieht. Bis 22.25, ATV 2

20.15 AGENT

James Bond: Stirb an einem anderen Tag (Die Another Day, UK/USA 2002, Lee Tamahori) Diesmal jagt 007 den Terroristen Zao, an seiner Seite muss Halle Berry eine gute Figur machen. Anschließend ging Pierce Brosnan in Agentenrente, mit Daniel Craig und neuer Ernsthaftigkeit wurde Mr. Bond danach generalüberholt. Bis 23.05, ProSieben

22.25 THRILLER

Im Visier des Killers (Bad Samaritan, USA 2017, Dean Devlin) Sean und sein Freund Derek begehen Gelegenheitseinbrüche. Als Sean eines Nachts in die Villa von Cale Erendreich einsteigt, entdeckt er in einem geheimen Zimmer eine gefesselte Frau. Er befreit sie, doch Hausbesitzer Cale (David Tennant) macht nun Jagd auf sie. Und er ist keiner von den Guten. Spannend. Bis 0.05, 3sat

22.35 DOKUMENTATION

Universum History: China – Der gekränkte Riese Der erste Teil der Doku beginnt mit den Opiumkriegen im 19. Jahrhundert, die das British Empire gegen China führte. Mit Waffengewalt wird dabei die Öffnung des chinesischen Marktes erzwungen – eine Kränkung für das Reich der Mitte. Bis 23.20, ORF 2

Historische Analyse, wie das Reich der Mitte zum China von heute geworden ist, "Universum History", 22.35 Uhr in ORF 2. Foto: ORF, Arte

00.35 VERFOLGUNG

Bastille Day (USA/F, 2016, James Watkins)

"Brillant choreografierter Actionfilm, der das eigentliche Ziel der öffentlichen Verunsicherung lange im Dunkeln" lasse, schreibt das Lexikon des internationalen Films. Mit Idris Elba und Richard Madden. Bis 1.55, ORF 1